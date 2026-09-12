https://sputnik-georgia.ru/20260912/net-subsidiyam-v-gruzii-menyayutsya-pravila-zakupki-yablok-predpriyatiyami--300565107.html

Нет субсидиям: в Грузии меняются правила закупки яблок предприятиями

Нет субсидиям: в Грузии меняются правила закупки яблок предприятиями

Sputnik Грузия

Отказ от 12-летней программы поддержки в Минсельхозе объясняют не экономией, а сменой приоритетов – теперь ставку делают на обновление садов и качество урожая... 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T20:45+0400

2026-09-12T20:45+0400

2026-09-12T20:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Государство прекращает выдавать субсидии на закупку нестандартных яблок с урожайного сезона 2026 года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Программа субсидирования сдачи урожая нестандартных яблок действовала в Грузии с 2014 по 2025 год. Согласно программе субсидии, перерабатывающий завод (производитель концентрата) обязан был заплатить фермеру за килограмм нестандартных яблок фиксированную сумму – в последние годы она составляла не менее 0,22-0,25 лари. Агентство развития села (RDA) выплачивало заводу субсидию – 0,1 лари за каждый килограмм принятых яблок. "Продолжение этой программы противоречит долгосрочным целям развития отрасли и может косвенно способствовать сохранению низкого качества продукции. Вместо субсидирования некачественных яблок поддержка направляется на развитие современных садов и производство качественной продукции", – говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, в Грузии активно ведется обновление яблоневых садов и в рамках программы "Посади будущее" в Грузии сады были засажены на 2,6 тысячи гектаров. По мнению Минсельхоза, субсидирование некачественных яблок способствовало сохранению низкоурожайных и стареющих садов, препятствовало внедрению новых технологий и современных агрономических методов, а также повышало риск распространения болезней. "Прекращение субсидирования не означает прекращения поставок некачественных яблок", – отмечают в Минсельхозе. По их данным, компании готовы принимать и перерабатывать нестандартные яблоки. Однако цена поставки будет определяться в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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