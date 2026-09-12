https://sputnik-georgia.ru/20260912/obvinennyy-v-izmene-rodine-baramidze-smozhet-zaschititsya-v-sude--deputat-gruzinskoy-mechty-300563167.html

Обвиненный в измене родине Барамидзе сможет защититься в суде – депутат "Грузинской мечты"

Обвиненный в измене родине Барамидзе сможет защититься в суде – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Георгию Барамидзе, в случае подтверждения вины, грозит до 4 лет лишения свободы 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T15:13+0400

2026-09-12T15:13+0400

2026-09-12T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Обвиняемый в измене родине и саботаже оппозиционный политик Георгий Барамидзе может доказать свою невиновность в суде, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Член "Единого национального движения" Барамидзе был задержан 11 сентября. Ему предъявили обвинения по двум статьям – "Измена родине" и "Саботаж". Как заявил замгенпрокурора, Георгий Барамидзе в июльском эфире программы Яго Хвичия "Рождение Грузии" заявил, что в начале абхазской войны (1992-1993 гг.) грузинские военные не брали пленных, а расстреливали их на месте. Этим высказыванием, по мнению обвинения, Барамидзе фактически обвинил армию Грузии в совершении тяжких военных преступлений и нарушении международного гуманитарного права. По мнению представителя власти, заявление Барамидзе "могло бы привести к обвинениям в адрес Грузии в том, что военные преступления совершались в массовом масштабе". В оппозиции считают обвинение Георгия Барамидзе абсурдным. Барамидзе, в случае подтверждения вины, грозит до четырех лет лишения свободы. В грузинском законодательстве статья "Измена Родине" – особый юридический статус, у которого нет собственного срока наказания. Она работает как отягчающий фактор и добавляется к основному обвинению (например, шпионажу или саботажу), если преступление нанесло ущерб национальной безопасности. В итоге подсудимый получает срок по базовой статье, но официально признается изменником интересов своей страны.Кто такой Георгий Барамидзе Георгий Барамидзе – один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения". Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Во время конфликта в Абхазии он руководил сначала гуманитарным штабом по помощи населению, а после – Государственным штабом по поиску пропавших и освобождению пленных. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занимал ряд ключевых государственных должностей. В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году — министерство обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в 2006-2012 гг. занимал пост вице-премьера Грузии. После прихода к власти "Грузинской мечты" Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, абхазия, яго хвичия, михаил саакашвили, единое национальное движение