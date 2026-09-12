Обвиненный в измене родине Барамидзе сможет защититься в суде – депутат "Грузинской мечты"
15:13 12.09.2026 (обновлено: 15:30 12.09.2026)
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Барамидзе. Акция сторонников Нацдвижения в поддержку Михаила Саакашвили
© photo: Sputnik / Stringer
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Георгию Барамидзе, в случае подтверждения вины, грозит до 4 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Обвиняемый в измене родине и саботаже оппозиционный политик Георгий Барамидзе может доказать свою невиновность в суде, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.
Член "Единого национального движения" Барамидзе был задержан 11 сентября. Ему предъявили обвинения по двум статьям – "Измена родине" и "Саботаж". Как заявил замгенпрокурора, Георгий Барамидзе в июльском эфире программы Яго Хвичия "Рождение Грузии" заявил, что в начале абхазской войны (1992-1993 гг.) грузинские военные не брали пленных, а расстреливали их на месте. Этим высказыванием, по мнению обвинения, Барамидзе фактически обвинил армию Грузии в совершении тяжких военных преступлений и нарушении международного гуманитарного права.
"Он предстанет перед правосудием и ответит за то, что сделал. У него есть полное право оправдать себя перед правосудием и доказать свою невиновность на судебном процессе", – сказал Тенгиз Шарманашвили.
По мнению представителя власти, заявление Барамидзе "могло бы привести к обвинениям в адрес Грузии в том, что военные преступления совершались в массовом масштабе".
В оппозиции считают обвинение Георгия Барамидзе абсурдным.
"Он всю свою сознательную жизнь боролся за свободную, сильную Грузию. Он сражался с оружием в руках в Абхазии за нашу территориальную целостность, а после этого постоянно боролся политически, в том числе и за реформы, которые он провел и которые создали сильные грузинские госинституты. Его целью всегда было делать хорошее для грузинского государства", – сказал член "Единого национального движения" Ираклий Павленишвили.
Барамидзе, в случае подтверждения вины, грозит до четырех лет лишения свободы.
В грузинском законодательстве статья "Измена Родине" – особый юридический статус, у которого нет собственного срока наказания. Она работает как отягчающий фактор и добавляется к основному обвинению (например, шпионажу или саботажу), если преступление нанесло ущерб национальной безопасности. В итоге подсудимый получает срок по базовой статье, но официально признается изменником интересов своей страны.
Кто такой Георгий Барамидзе
Георгий Барамидзе – один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения".
© Sputnik / Vladimir UmikashviliГеоргий Барамидзе. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года
Георгий Барамидзе. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года
Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Во время конфликта в Абхазии он руководил сначала гуманитарным штабом по помощи населению, а после – Государственным штабом по поиску пропавших и освобождению пленных. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занимал ряд ключевых государственных должностей.
В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году — министерство обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в 2006-2012 гг. занимал пост вице-премьера Грузии.
После прихода к власти "Грузинской мечты" Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии.