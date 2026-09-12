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От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?
От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?
Sputnik Грузия
12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T14:31+0400
2026-09-12T14:31+0400
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грузия, общество, новости, образование, образование, образование в грузии, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?

14:31 12.09.2026
© photo: Sputnik / StringerВ школах Грузии начался новый учебный год - 1-я тбилисская гимназия
В школах Грузии начался новый учебный год - 1-я тбилисская гимназия - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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