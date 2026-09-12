https://sputnik-georgia.ru/20260912/ot-chego-bolshe-vsego-zavisit-uroven-shkolnogo-obrazovaniya-v-gruzii-300475291.html
От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?
От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?
Sputnik Грузия
12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T14:31+0400
2026-09-12T14:31+0400
2026-09-12T14:31+0400
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Sputnik Грузия
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От чего больше всего зависит уровень школьного образования в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerВ школах Грузии начался новый учебный год - 1-я тбилисская гимназия
© photo: Sputnik / Stringer
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