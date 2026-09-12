От торговли к инвестициям: Грузия и Китай переходят к более прочному партнерству
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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На полях крупнейшего международного форума в Пекине стороны договорились не только продлить соглашение о свободной торговле, но и создать отдельный механизм для привлечения китайских инвестиций в инфраструктуру и энергетику Грузии
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Отношения Грузии с Китаем занимают особенно важное место и продолжат развиваться, заявил заместитель министра экономики Грузии Ираклий Надареишвили в своем выступлении на Глобальном саммите по торговле услугами в Пекине.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Глобальный саммит по торговле услугами, прошедший в Пекине, стал ключевым событием масштабной международной ярмарки CIFTIS 2026. В престижном экономическом форуме приняли участие представители более 90 стран, регионов и крупнейших мировых организаций. Главными темами обсуждения стали глобальная цифровая интеграция, развитие ИИ, финансовые технологии и продвижение "зеленых" технологий.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"В этом году мы договорились о продлении соглашения о свободной торговле, которое включает в себя современные положения об электронной коммерции, содействии инвестициям и доступе к информации. Мы также переходим от простой торговли к более прочному инвестиционному партнерству", – сказал Надареишвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По его словам, Грузия и Китай договорились о создании специального механизма для грузино-китайского инвестиционного диалога, который направлен на содействие китайским инвестициям в стратегические области в Грузии, такие как инфраструктура и энергетика.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Следующий этап грузино-китайского сотрудничества выходит за рамки традиционной торговли, отметил замминистра экономики.
"Мы видим огромный потенциал в цифровых услугах, технологиях, логистических решениях, финансовых и профессиональных услугах, а также электронной коммерции", – сказал Надареишвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По его словам, опыт Китая в разработке рамок для трансграничных потоков данных имеет большое значение, поскольку надежные и эффективные цифровые связи становятся все более важными для международной торговли услугами.
Грузия впервые принимала участие в работе саммита и Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS 2026). Тема выставки в этом году – "Глобальные услуги, общее процветание".
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Посетители национального павильона Грузии имели возможность получить информацию об экономике страны, ее инвестиционной и деловой среде, Среднем коридоре и транспортно-логистическом потенциале, инновационной и технологической экосистеме, туристических достопримечательностях, 8-тысячелетней истории виноделия, а также об экспортных возможностях страны в сфере товаров и услуг.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
CIFTIS – одна из важнейших международных платформ для торговли услугами, объединяющая государственные ведомства, международные организации и представителей бизнеса.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
Грузия на международном ярмарке CIFTIS 2026 в Пекине, Китай
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2023 году Грузия и Китай объявили о переходе двусторонних отношений на новый уровень – стратегическое партнерство.