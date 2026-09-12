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Песков предложил Зеленскому прилететь на переговоры в Москву
Песков предложил Зеленскому прилететь на переговоры в Москву
Sputnik Грузия
Песков ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявление Зеленского о возможности встретиться с Путиным на саммите G20 в США 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T17:41+0400
2026-09-12T17:41+0400
2026-09-12T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Владимир Зеленский, если он желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может посетить Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так Песков прокомментировал просьбу представителей СМИ ответить на заявление Зеленского о возможности встретиться с Путиным на саммите G20 в США. "Если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву", – цитирует слова Пескова пресс-служба Кремля. Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что вопрос о поездке Путина на саммит "двадцатки" еще не определен. Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет представлена на саммите "двадцатки" на высоком уровне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сша, москва, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Песков предложил Зеленскому прилететь на переговоры в Москву
17:41 12.09.2026 (обновлено: 18:12 12.09.2026)
Песков ответил на просьбу СМИ прокомментировать заявление Зеленского о возможности встретиться с Путиным на саммите G20 в США
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Владимир Зеленский, если он желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, может посетить Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал просьбу представителей СМИ ответить на заявление Зеленского о возможности встретиться с Путиным на саммите G20 в США.
"Если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву", – цитирует слова Пескова пресс-служба Кремля.
Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что вопрос о поездке Путина на саммит "двадцатки" еще не определен. Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет представлена на саммите "двадцатки" на высоком уровне.