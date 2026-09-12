https://sputnik-georgia.ru/20260912/politsiya-gruzii-raskryla-ocherednoe-narkoprestuplenie--zaderzhany-troe-300562654.html

Полиция Грузии раскрыла очередное наркопреступление – задержаны трое

Полиция Грузии раскрыла очередное наркопреступление – задержаны трое

Sputnik Грузия

Если вину докажут, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T16:17+0400

2026-09-12T16:17+0400

2026-09-12T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси трех человек по обвинению в выращивании конопли, незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, среди задержанных – два иностранных гражданина. Их гражданство не сообщается. МВД отмечает, что во время обыска у обвиняемых были обнаружены марихуана и конопля, а также материалы для их расфасовки. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за культивацию наркотического растения, хранение наркотических веществ и способствование их реализации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, марихуана