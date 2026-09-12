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Путин назвал виновных в том, что происходит на Украине

Путин назвал виновных в том, что происходит на Украине

Sputnik Грузия

По словам президента РФ, попытки Запада ослабить Россию после распада СССР не ограничились Украиной – ранее, по его словам, для этого использовались террористы... 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Глобалистские элиты стран Запада виноваты в нынешних трагических событиях, происходящих на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства находится с рабочим визитом в Индии, где примет участие в саммите БРИКС. На пресс-конференции в преддверии саммита российский лидер заявил, что западные глобалисты в 2014 году сменили политический режим на Украине.Президент добавил, что сделали они это с помощью кровавого госпереворота и поставили цель "втащить" Украину в НАТО. Для этого они отстранили от власти экс-президента Украины Виктора Януковича, поскольку он был против вступления страны в альянс."И это в конечном итоге явилось первопричиной сегодняшних трагических событий на Украине. Они, западные глобалистские элиты, в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас", – сказал президент.Вместе с тем, по словам Путина, российская сторона не раз заявляла о неприемлемости расширения НАТО на Восток.Глава российского государства также подчеркнул, что страны Запада после развала СССР не первый раз пытались "дожать" Россию: сначала с помощью террористов на Кавказе, а в настоящее время – с помощью неонацистского режима на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, индия, владимир путин, виктор янукович, брикс, нато