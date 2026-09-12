https://sputnik-georgia.ru/20260912/rekordnyy-passazhiropotok-i-masshtabnye-investitsii--kvrivishvili-o-razvitii-aviatsii-gruzii-300542763.html

Рекордный пассажиропоток и масштабные инвестиции – Квривишвили о развитии авиации Грузии

Рекордный пассажиропоток и масштабные инвестиции – Квривишвили о развитии авиации Грузии

Sputnik Грузия

Министр экономики рассказала о рекордных для страны показателях, а также о запланированных инвестициях в дальнейшее развитие 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T11:55+0400

2026-09-12T11:55+0400

2026-09-12T12:23+0400

грузия

экономика

туризм

тбилиси

кутаиси

мариам квривишвили

кутаисский международный аэропорт

давид агмашенебели

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии начало подготовку инфраструктуры страны к росту пассажиропотока, туристических потоков и числа авиакомпаний, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".Развитие авиационного сектора является одним из приоритетов правительства Грузии. На фоне рекордного пассажиропотока государство перешло к масштабному обновлению инфраструктуры, чтобы на шаг опережать растущий спрос. Ключевым проектом на данном этапе стала модернизация Международного аэропорта Кутаиси.Министр подчеркнула, что, несмотря на глобальные и региональные вызовы, авиационный сектор Грузии активно растет и развивается, о чем свидетельствуют статистические данные текущего года.Говоря о текущих инфраструктурных проектах в авиационном секторе Грузии, Квривишвили сделала акцент на Кутаисском международном аэропорту, где, по ее словам, строительные работы по прокладке новой взлетно-посадочной полосы уже находятся на завершающей стадии.Как отметила глава ведомства, государство инвестирует 240 млн лари в модернизацию Кутаисского аэропорта. В рамках проекта там строится новая взлетно-посадочная полоса, которая станет самой длинной в стране. Кроме того, уже в этом году начнется подготовка к расширению пассажирского терминала.Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года.Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем позволит принимать крупногабаритные самолеты, что даст возможность аэропорту выполнять рейсы на дальние расстояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, туризм, тбилиси, кутаиси, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, давид агмашенебели