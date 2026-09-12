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Рекордный пассажиропоток и масштабные инвестиции – Квривишвили о развитии авиации Грузии
Рекордный пассажиропоток и масштабные инвестиции – Квривишвили о развитии авиации Грузии
Sputnik Грузия
Министр экономики рассказала о рекордных для страны показателях, а также о запланированных инвестициях в дальнейшее развитие 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T11:55+0400
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давид агмашенебели
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии начало подготовку инфраструктуры страны к росту пассажиропотока, туристических потоков и числа авиакомпаний, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".Развитие авиационного сектора является одним из приоритетов правительства Грузии. На фоне рекордного пассажиропотока государство перешло к масштабному обновлению инфраструктуры, чтобы на шаг опережать растущий спрос. Ключевым проектом на данном этапе стала модернизация Международного аэропорта Кутаиси.Министр подчеркнула, что, несмотря на глобальные и региональные вызовы, авиационный сектор Грузии активно растет и развивается, о чем свидетельствуют статистические данные текущего года.Говоря о текущих инфраструктурных проектах в авиационном секторе Грузии, Квривишвили сделала акцент на Кутаисском международном аэропорту, где, по ее словам, строительные работы по прокладке новой взлетно-посадочной полосы уже находятся на завершающей стадии.Как отметила глава ведомства, государство инвестирует 240 млн лари в модернизацию Кутаисского аэропорта. В рамках проекта там строится новая взлетно-посадочная полоса, которая станет самой длинной в стране. Кроме того, уже в этом году начнется подготовка к расширению пассажирского терминала.Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года.Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем позволит принимать крупногабаритные самолеты, что даст возможность аэропорту выполнять рейсы на дальние расстояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, туризм, тбилиси, кутаиси, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, давид агмашенебели
грузия, экономика, туризм, тбилиси, кутаиси, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, давид агмашенебели
Рекордный пассажиропоток и масштабные инвестиции – Квривишвили о развитии авиации Грузии
11:55 12.09.2026 (обновлено: 12:23 12.09.2026)
Министр экономики рассказала о рекордных для страны показателях, а также о запланированных инвестициях в дальнейшее развитие
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии начало подготовку инфраструктуры страны к росту пассажиропотока, туристических потоков и числа авиакомпаний, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".
Развитие авиационного сектора является одним из приоритетов правительства Грузии. На фоне рекордного пассажиропотока государство перешло к масштабному обновлению инфраструктуры, чтобы на шаг опережать растущий спрос. Ключевым проектом на данном этапе стала модернизация Международного аэропорта Кутаиси.
"Мы уделяем очень большое внимание авиационному сектору, но, несмотря на вызовы, очень радостно, что в авиации мы все равно продолжаем сохранять рекордную динамику. В текущем году статистика пассажиропотока была рекордной – мы приняли более 5,7 млн пассажиров во всех трех международных аэропортах. Мы видим, что динамика растет, а это значит, что государство должно быть готово", – заявила Квривишвили.
Министр подчеркнула, что, несмотря на глобальные и региональные вызовы, авиационный сектор Грузии активно растет и развивается, о чем свидетельствуют статистические данные текущего года.
Говоря о текущих инфраструктурных проектах в авиационном секторе Грузии, Квривишвили сделала акцент на Кутаисском международном аэропорту, где, по ее словам, строительные работы по прокладке новой взлетно-посадочной полосы уже находятся на завершающей стадии.
Как отметила глава ведомства, государство инвестирует 240 млн лари в модернизацию Кутаисского аэропорта. В рамках проекта там строится новая взлетно-посадочная полоса, которая станет самой длинной в стране. Кроме того, уже в этом году начнется подготовка к расширению пассажирского терминала.
"Сегодня в Кутаисском международном аэропорту мы принимаем около 2,5 миллиона пассажиров и думаем, что, вероятно, удвоим эту пропускную способность, так как видим, что туристические потоки, как и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту, демонстрируют очень высокий рост", – заявила министр.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года.
Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем позволит принимать крупногабаритные самолеты, что даст возможность аэропорту выполнять рейсы на дальние расстояния.