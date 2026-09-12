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Сразу два крупных чиновника Минфина Грузии ушли в отставку
Сразу два крупных чиновника Минфина Грузии ушли в отставку
Sputnik Грузия
Предположительно новых руководителей ведомств глава Минфина назовет в понедельник 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T19:44+0400
2026-09-12T19:44+0400
2026-09-12T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Два крупных чиновника Министерства финансов Грузии – глава Службы доходов и начальник Следственной службы – покинули занимаемые должности в субботу, 12 сентября.Михаил Маглакелидзе был главой Службы доходов. В компетенцию его ведомства входили как контроль за налогами, так и таможенные процедуры. Леван Харабадзе возглавлял Следственную службу Минфина Грузии, которая занимается расследованием экономических и финансовых преступлений в стране, в том числе контрабанды и продаж в обход закона подакцизных товаров. Как сообщают СМИ, причиной отставки Маглакелидзе стало заявление по собственному желанию. В случае Харабадзе мотив не озвучивается. Предположительно новых руководителей ведомств глава Минфина назовет в понедельник, 14 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, министерство финансов грузии, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, министерство финансов грузии, служба доходов министерства финансов грузии
Сразу два крупных чиновника Минфина Грузии ушли в отставку
19:44 12.09.2026 (обновлено: 20:11 12.09.2026)
Предположительно новых руководителей ведомств глава Минфина назовет в понедельник
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Два крупных чиновника Министерства финансов Грузии – глава Службы доходов и начальник Следственной службы – покинули занимаемые должности в субботу, 12 сентября.
Михаил Маглакелидзе был главой Службы доходов. В компетенцию его ведомства входили как контроль за налогами, так и таможенные процедуры.
Леван Харабадзе возглавлял Следственную службу Минфина Грузии, которая занимается расследованием экономических и финансовых преступлений в стране, в том числе контрабанды и продаж в обход закона подакцизных товаров.
Как сообщают СМИ, причиной отставки Маглакелидзе стало заявление по собственному желанию. В случае Харабадзе мотив не озвучивается.
Предположительно новых руководителей ведомств глава Минфина назовет в понедельник, 14 сентября.