https://sputnik-georgia.ru/20260913/300566660.html

Американцы оформляют поражение Украины по образцу Германии–1945

Американцы оформляют поражение Украины по образцу Германии–1945

Sputnik Грузия

Американцы продолжают беднеть и наращивать долги: ставки по их кредитным картам перевалили за 20%, такого не было больше 30 лет. Заводы продолжают закрываться... 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T18:59+0400

2026-09-13T18:59+0400

2026-09-13T18:59+0400

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колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

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Дипломатическая активность американских партнеров на украинском треке в последнее время просто зашкаливает. За последние недели в Москву прилетал директор ЦРУ, вслед за ним в Кремле были приняты Кушнер и Уиткофф, до этого прошли переговоры министров финансов России и США на полях саммита "Большой двадцатки", и, наконец, состоялся часовой телефонный разговор президентов Путина и Трампа. А еще в октябре в Москву планировал прилететь директор ФБР, Кэш Патель, выдвиженец и человек Трампа, пишет колумнист РИА Новости.Причина такой суеты понятна – на носу промежуточные выборы в США, запланированные на 3 ноября, и партия Трампа пока не очень-то успешна. По опросам, республиканцы проигрывают демократам пять-шесть процентов голосов. Конечно, пока это не ужас-ужас-ужас. Для победы на промежуточных выборах в 2018 году (в первый срок Трампа) демократам потребовался больший отрыв.Однако республиканцы заметно нервничают. В среду, выступая перед избирателями в Далласе, Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США по пять тысяч долларов, если его партия победит на выборах, сохранив большинство в конгрессе.Удивительное предложение, конечно, такого еще не бывало даже на американских выборах, богатых на разного рода аферы. Демократы ехидно подсчитали, что реализация предложения Трампа сразу увеличит госдолг больше, чем на триллион долларов. Однако само появление этой идеи позволяет судить, насколько высоки ставки.Пока что текущей администрации нечего предъявить избирателям в качестве побед. Бензин дорожает, дизель дорожает еще быстрее – а это бьет по избирателям республиканцев в сельскохозяйственных штатах. С инфляцией справиться не удается, соответственно, высокими остаются и кредитные ставки.Американцы продолжают беднеть и наращивать долги: ставки по их кредитным картам сейчас перевалили за 20 процентов, такого не было больше тридцати лет. Заводы продолжают закрываться, Штаты теряют миллионы рабочих мест. Решить эти экономические проблемы не могут ни демократы, ни республиканцы.На фоне депрессии избирателей Белый дом должен срочно предъявить какие-то победы на внешнем фронте. Однако послевкусие от "победы" над Венесуэлой давно развеялось. А беспроигрышная, как казалось изначально, кампания против Ирана обернулась очевидным поражением США.Таким же поражением теперь может стать Украина – российские войска прицельно выбивают ее промышленный потенциал и инфраструктурные мощности, обесценивая западные – в том числе и американские – инвестиции. А также усложняют жизнь обитателей больших городов и выносят логистику, приближая неизбежное обрушение фронта.Отсюда и вся "суета вокруг дивана", как сказали бы братья Стругацкие. Эмиссары Вашингтона едут в Москву. Госсекретаря Рубио с его антироссийской риторикой задвинули подальше. Дональд Трамп избегает в своих выступлениях любого упоминания Украины, а его министр финансов только что сравнил б.УССР с фашистской Германией, отметив, что та сможет попытаться вернуться в международное сообщество так же, как это удалось Германии после Второй мировой войны.Между тем российские предложения становятся все хуже для Украины – ровно так, как это Москва и обещала. Активная работа наших ВС делает обрушение фронта все ближе. Видя это, Белый дом стремится предотвратить катастрофу и перенести происходящее на Украине в режим "управляемого сноса".В этой ситуации Москва использует два рычага воздействия на ситуацию. С одной стороны, она открыта для переговоров и приветствует мирное разрешение конфликта. Руководство страны на всех уровнях поддерживает диалог с американскими контрагентами, позитивно оценивая их желание слушать и слышать Россию. С другой стороны, она не прекращает военное воздействие на Украину для того, чтобы переговоры шли на наших условиях.Объективно главную роль в процессе играет именно наша армия. Однако внутриполитические сложности в США тоже в моменте для нас выгодны. Они заставляют американских переговорщиков активнее работать по теме, напоминая им, что времени у них в обрез.Если переговоры будут успешны, это позволит добиться всех целей СВО, сохранив бесценные жизни наших бойцов. Ну а если киевские начнут кривляться, оттягивая свой неизбежный конец, то тех же самых целей СВО Москва добьется военным путем. На сегодня у России просто нет плохих вариантов.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

политика, в мире, аналитика, украина, москва, сша, дональд трамп, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины