Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира
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Пальмира – древнее поселение, которое стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поселение пережило множество набегов с момента своего основания
Сначала Пальмира (арабское название Тадмор, "город пальм") была перевалочным пунктом для караванов, которые пересекали Сирийскую пустыню. Город несколько раз подвергался разрушениям – ассирийцами еще до нашей эры, римлянами, но все время отстраивался заново, что наложило свой отпечаток на его уникальную архитектуру.
В городе находится множество памятников поздней античности, признанных лучшими образцами древнеримской архитектуры. Однако современные конфликты не пощадили их: в 2015 году боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) захватили Пальмиру и начали методично разрушать памятники древности, в том числе храмы, колоннаду и знаменитую Триумфальную арку Пальмиры – символ древней Сирии.
© REUTERS Karam AlmasriВид с дрона на внешний облик древнего храма Баала в Пальмире. В августе 2025 года боевики ИГИЛ взрывом почти полностью разрушили центральное строение храма.
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© REUTERS Karam Almasri
Вид с дрона на внешний облик древнего храма Баала в Пальмире. В августе 2025 года боевики ИГИЛ взрывом почти полностью разрушили центральное строение храма.
© REUTERS Karam AlmasriМужчина с верблюдом идет мимо останков храма Баала в Пальмире, сентябрь 2026 года.
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© REUTERS Karam Almasri
Мужчина с верблюдом идет мимо останков храма Баала в Пальмире, сентябрь 2026 года.
© REUTERS Karam AlmasriПоврежденный музей Пальмиры. В музее были собраны уникальные памятники античного искусства, известняковые портреты I-III веков нашей эры, древние мозаики и другие экспонаты. Боевики ИГИЛ разграбили музей после захвата Пальмиры в 2015 году.
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© REUTERS Karam Almasri
Поврежденный музей Пальмиры. В музее были собраны уникальные памятники античного искусства, известняковые портреты I-III веков нашей эры, древние мозаики и другие экспонаты. Боевики ИГИЛ разграбили музей после захвата Пальмиры в 2015 году.
© REUTERS Karam Almasri
Сотрудники службы безопасности среди руин древней Пальмиры.
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© REUTERS Karam Almasri
Сотрудники службы безопасности среди руин древней Пальмиры.
© REUTERS Karam AlmasriРимский театр в Пальмире, датируется II веком нашей эры. В 2015 году боевики ИГИЛ казнили на сцене 25 пленников.
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© REUTERS Karam Almasri
Римский театр в Пальмире, датируется II веком нашей эры. В 2015 году боевики ИГИЛ казнили на сцене 25 пленников.
© REUTERS Karam AlmasriЗа то время, пока террористы находились в Пальмире, театр лишился фасада и входных ворот.
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© REUTERS Karam Almasri
За то время, пока террористы находились в Пальмире, театр лишился фасада и входных ворот.
© REUTERS Karam AlmasriРуины Большой колоннады в Пальмире. Колоннада была возведена во II-III веках нашей эры и соединяла храм Баала в юго-восточной части города с Западными воротами и Погребальным храмом на северо-западе. Длина колоннады – более километра. За время оккупации боевиками ИГИЛ была сильно повреждена.
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© REUTERS Karam Almasri
Руины Большой колоннады в Пальмире. Колоннада была возведена во II-III веках нашей эры и соединяла храм Баала в юго-восточной части города с Западными воротами и Погребальным храмом на северо-западе. Длина колоннады – более километра. За время оккупации боевиками ИГИЛ была сильно повреждена.
© REUTERS Karam AlmasriРебенок у руин древней Пальмиры.
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© REUTERS Karam Almasri
Ребенок у руин древней Пальмиры.
© REUTERS Karam AlmasriРуины древней Пальмиры.
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© REUTERS Karam Almasri
Руины древней Пальмиры.
© REUTERS Karam AlmasriСотрудник охраны у руин Пальмиры.
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© REUTERS Karam Almasri
Сотрудник охраны у руин Пальмиры.