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Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира

Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира

Sputnik Грузия

Пальмира – древнее поселение, которое стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поселение пережило множество набегов с... 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T18:24+0400

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Сначала Пальмира (арабское название Тадмор, "город пальм") была перевалочным пунктом для караванов, которые пересекали Сирийскую пустыню. Город несколько раз подвергался разрушениям – ассирийцами еще до нашей эры, римлянами, но все время отстраивался заново, что наложило свой отпечаток на его уникальную архитектуру.В городе находится множество памятников поздней античности, признанных лучшими образцами древнеримской архитектуры. Однако современные конфликты не пощадили их: в 2015 году боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) захватили Пальмиру и начали методично разрушать памятники древности, в том числе храмы, колоннаду и знаменитую Триумфальную арку Пальмиры – символ древней Сирии.

пальмира

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