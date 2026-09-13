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Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира
Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира
Sputnik Грузия
Пальмира – древнее поселение, которое стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поселение пережило множество набегов с... 13.09.2026, Sputnik Грузия
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Сначала Пальмира (арабское название Тадмор, "город пальм") была перевалочным пунктом для караванов, которые пересекали Сирийскую пустыню. Город несколько раз подвергался разрушениям – ассирийцами еще до нашей эры, римлянами, но все время отстраивался заново, что наложило свой отпечаток на его уникальную архитектуру.В городе находится множество памятников поздней античности, признанных лучшими образцами древнеримской архитектуры. Однако современные конфликты не пощадили их: в 2015 году боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) захватили Пальмиру и начали методично разрушать памятники древности, в том числе храмы, колоннаду и знаменитую Триумфальную арку Пальмиры – символ древней Сирии.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, пальмира, юнеско, сирия

Оазис древности в Сирийской пустыне: как сейчас выглядит Пальмира

18:24 13.09.2026
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Пальмира – древнее поселение, которое стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поселение пережило множество набегов с момента своего основания
Сначала Пальмира (арабское название Тадмор, "город пальм") была перевалочным пунктом для караванов, которые пересекали Сирийскую пустыню. Город несколько раз подвергался разрушениям – ассирийцами еще до нашей эры, римлянами, но все время отстраивался заново, что наложило свой отпечаток на его уникальную архитектуру.
В городе находится множество памятников поздней античности, признанных лучшими образцами древнеримской архитектуры. Однако современные конфликты не пощадили их: в 2015 году боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) захватили Пальмиру и начали методично разрушать памятники древности, в том числе храмы, колоннаду и знаменитую Триумфальную арку Пальмиры – символ древней Сирии.
© REUTERS Karam AlmasriВид с дрона на внешний облик древнего храма Баала в Пальмире. В августе 2025 года боевики ИГИЛ взрывом почти полностью разрушили центральное строение храма.
Вид с дрона на внешний облик древнего храма Бэла в Пальмире, поврежденного боевиками Исламского государства (ИГ, запрещена на территории РФ) - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Вид с дрона на внешний облик древнего храма Баала в Пальмире. В августе 2025 года боевики ИГИЛ взрывом почти полностью разрушили центральное строение храма.
© REUTERS Karam AlmasriМужчина с верблюдом идет мимо останков храма Баала в Пальмире, сентябрь 2026 года.
Мужчина с верблюдом идет мимо останков храма Баала в Пальмире, сентябрь 2026 года - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Мужчина с верблюдом идет мимо останков храма Баала в Пальмире, сентябрь 2026 года.
© REUTERS Karam AlmasriПоврежденный музей Пальмиры. В музее были собраны уникальные памятники античного искусства, известняковые портреты I-III веков нашей эры, древние мозаики и другие экспонаты. Боевики ИГИЛ разграбили музей после захвата Пальмиры в 2015 году.
Повреждения внутри музея Пальмиры в одноименном историческом сирийском городе - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Поврежденный музей Пальмиры. В музее были собраны уникальные памятники античного искусства, известняковые портреты I-III веков нашей эры, древние мозаики и другие экспонаты. Боевики ИГИЛ разграбили музей после захвата Пальмиры в 2015 году.
© REUTERS Karam Almasri

Сотрудники службы безопасности среди руин древней Пальмиры.

Сотрудники службы безопасности среди руин древней Пальмиры. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri

Сотрудники службы безопасности среди руин древней Пальмиры.

© REUTERS Karam AlmasriРимский театр в Пальмире, датируется II веком нашей эры. В 2015 году боевики ИГИЛ казнили на сцене 25 пленников.
Британский турист фотографирует внутри античного театра в историческом городе Пальмира - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Римский театр в Пальмире, датируется II веком нашей эры. В 2015 году боевики ИГИЛ казнили на сцене 25 пленников.
© REUTERS Karam AlmasriЗа то время, пока террористы находились в Пальмире, театр лишился фасада и входных ворот.
Вид с дрона на античный театр в древнем городе Пальмира в Сирии - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
За то время, пока террористы находились в Пальмире, театр лишился фасада и входных ворот.
© REUTERS Karam AlmasriРуины Большой колоннады в Пальмире. Колоннада была возведена во II-III веках нашей эры и соединяла храм Баала в юго-восточной части города с Западными воротами и Погребальным храмом на северо-западе. Длина колоннады – более километра. За время оккупации боевиками ИГИЛ была сильно повреждена.
Вид с дрона на коринфские колонны и античный театр в историческом городе Пальмира - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Karam Almasri
Руины Большой колоннады в Пальмире. Колоннада была возведена во II-III веках нашей эры и соединяла храм Баала в юго-восточной части города с Западными воротами и Погребальным храмом на северо-западе. Длина колоннады – более километра. За время оккупации боевиками ИГИЛ была сильно повреждена.
© REUTERS Karam AlmasriРебенок у руин древней Пальмиры.
Ребенок у руин древней Пальмиры - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Ребенок у руин древней Пальмиры.
© REUTERS Karam AlmasriРуины древней Пальмиры.
Древний город Пальмира в Сирии - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Руины древней Пальмиры.
© REUTERS Karam AlmasriСотрудник охраны у руин Пальмиры.
Сотрудник охраны у руин Пальмиры - Sputnik Грузия
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© REUTERS Karam Almasri
Сотрудник охраны у руин Пальмиры.
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