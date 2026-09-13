https://sputnik-georgia.ru/20260913/abiturienty-v-gruzii-smogut-sdavat-italyanskiy-yazyk-so-sleduyuschego-goda-300581018.html
Абитуриенты в Грузии смогут сдавать итальянский язык со следующего года
Абитуриенты в Грузии смогут сдавать итальянский язык со следующего года
Sputnik Грузия
Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T22:31+0400
2026-09-13T22:31+0400
2026-09-13T22:46+0400
грузия
общество
новости
гиви миканадзе
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
единые национальные экзамены
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279450598_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_2db567a1b63a8c089cc3fe5d96165197.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Итальянский язык добавят к выборочным предметам на Единых национальных экзаменах в Грузии с будущего года, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Еще одно новшество, о котором министр сообщил ранее, – введение репетиториума в выпускном классе. Учащиеся смогут выбрать 3–4 предмета, которые намерены сдавать на ЕНЭ, с учетом своих интересов и будущей профессии. Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам. Кроме того, министерство работает над единым законопроектом об образовании и науке. Его планируют представить на весенней сессии парламента. В документе, в частности, будут предусмотрены изменения в сфере докторантуры и третьего уровня образования. Право на обучение в высших и профессиональных учебных учреждениях Грузии по результатам Единых национальных экзаменов в этом году получили 34 150 абитуриентов. В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279450598_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_29a750caf4cbcfa37470ed0c80f48620.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
грузия, общество, новости, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
Абитуриенты в Грузии смогут сдавать итальянский язык со следующего года
22:31 13.09.2026 (обновлено: 22:46 13.09.2026)
Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Итальянский язык добавят к выборочным предметам на Единых национальных экзаменах в Грузии с будущего года, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Еще одно новшество, о котором министр сообщил ранее, – введение репетиториума в выпускном классе. Учащиеся смогут выбрать 3–4 предмета, которые намерены сдавать на ЕНЭ, с учетом своих интересов и будущей профессии.
Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам.
Кроме того, министерство работает над единым законопроектом об образовании и науке. Его планируют представить на весенней сессии парламента. В документе, в частности, будут предусмотрены изменения в сфере докторантуры и третьего уровня образования.
"Мы ставим перед собой цель представить эту инициативу на весенней сессии. В ней уже будет сформулирован ряд направлений, в том числе вопросы, связанные с докторантурой и третьим уровнем образования. Что касается третьего уровня образования, возможно, уже до конца года у нас будет готово определенное видение, которое мы обсудим с академическим сообществом", – отметил Миканадзе.
Право на обучение в высших и профессиональных учебных учреждениях Грузии по результатам Единых национальных экзаменов в этом году получили 34 150 абитуриентов.
В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%.