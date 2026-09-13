https://sputnik-georgia.ru/20260913/abiturienty-v-gruzii-smogut-sdavat-italyanskiy-yazyk-so-sleduyuschego-goda-300581018.html

Абитуриенты в Грузии смогут сдавать итальянский язык со следующего года

Абитуриенты в Грузии смогут сдавать итальянский язык со следующего года

Sputnik Грузия

Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T22:31+0400

2026-09-13T22:31+0400

2026-09-13T22:46+0400

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министерство образования и науки грузии

единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Итальянский язык добавят к выборочным предметам на Единых национальных экзаменах в Грузии с будущего года, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Еще одно новшество, о котором министр сообщил ранее, – введение репетиториума в выпускном классе. Учащиеся смогут выбрать 3–4 предмета, которые намерены сдавать на ЕНЭ, с учетом своих интересов и будущей профессии. Для запуска программы педагогов отберут и переподготовят, а также подготовят новые учебники по всем предметам. Кроме того, министерство работает над единым законопроектом об образовании и науке. Его планируют представить на весенней сессии парламента. В документе, в частности, будут предусмотрены изменения в сфере докторантуры и третьего уровня образования. Право на обучение в высших и профессиональных учебных учреждениях Грузии по результатам Единых национальных экзаменов в этом году получили 34 150 абитуриентов. В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены