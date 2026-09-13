https://sputnik-georgia.ru/20260913/borba-s-narkooborotom-v-gruzii-zaderzhany-bolee-7-tysyach-chelovek-300564945.html

Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны более 7 тысяч человек

Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны более 7 тысяч человек

Sputnik Грузия

Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T10:06+0400

2026-09-13T10:06+0400

2026-09-13T09:50+0400

грузия

новости

общество

сакстат

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по июль 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 7 223 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, в апреле – 1 027, в мае – 957, в июне – 1 098 лицам, а в июле – 1 222. Из общего числа обвиняемых 4 206 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 270 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей в определенных случаях караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочным лишением свободы.Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, сакстат, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики