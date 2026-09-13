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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое
Sputnik Грузия
В ходе следственных мероприятий, в том числе при обысках задержанных и их квартир, изъяли особо крупное количество наркотических средств 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T21:38+0400
2026-09-13T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Два человека задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и особо крупного количества наркотиков, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании растения, содержащего наркотическое вещество, сообщили в МВД Грузии. В ходе следственных мероприятий, в том числе при обысках задержанных и их квартир, изъяли особо крупное количество наркотических средств – альфа-PVP, растения каннабиса и высушенную марихуану. У одного из задержанных также изъяли патроны для огнестрельного оружия. Кроме того, полиция обнаружила материалы, предназначенные для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Прокуратура Грузии с января по июль 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 7 223 лицам. Из общего числа обвиняемых 4 206 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 270 – в их реализации. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей в определенных случаях караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочным лишением свободы. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны двое
В ходе следственных мероприятий, в том числе при обысках задержанных и их квартир, изъяли особо крупное количество наркотических средств
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Два человека задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и особо крупного количества наркотиков, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании растения, содержащего наркотическое вещество, сообщили в МВД Грузии.
В ходе следственных мероприятий, в том числе при обысках задержанных и их квартир, изъяли особо крупное количество наркотических средств – альфа-PVP, растения каннабиса и высушенную марихуану.
У одного из задержанных также изъяли патроны для огнестрельного оружия. Кроме того, полиция обнаружила материалы, предназначенные для упаковки наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Прокуратура Грузии с января по июль 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 7 223 лицам. Из общего числа обвиняемых 4 206 человек обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, 270 – в их реализации.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.
Реализация наркотических средств, а также содействие ей в определенных случаях караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочным лишением свободы.
Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.