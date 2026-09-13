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https://sputnik-georgia.ru/20260913/chempionka-rossii-mozhet-vystupit-na-turnire-po-figurnomu-kataniyu-v-batumi-300567285.html
Чемпионка России может выступить на турнире по фигурному катанию в Батуми
Чемпионка России может выступить на турнире по фигурному катанию в Батуми
Sputnik Грузия
Турнир в грузинском Батуми пройдет с 1 по 3 октября 13.09.2026, Sputnik Грузия
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спорт
грузия
россия
батуми
этери тутберидзе
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может начать сезон на турнире серии "Челленджер" в грузинском Батуми. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации."Аделия Петросян внесена в заявку турнира", – сообщил источник.Отмечается, что окончательное решение по участию спортсменки в "Челленджере" будет принято в том числе и с учетом выступления на контрольных прокатах сборной России. Турнир в Грузии пройдет с 1 по 3 октября.Отметим, что в межсезонье Аделия Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.Батумский ледовый дворец в течение месяца примет два международных турнира по фигурному катанию. Впервые 24–26 сентября страна примет этап молодежного Гран-при. В нем примут участие юные фигуристы из 37 стран мира. Следующий турнир пройдет 1–3 октября – чемпионат серии Challenger для взрослых. Грузию представит олимпийская сборная в полном составе. На турнир съедутся лучшие фигуристы из 27 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, россия, батуми, этери тутберидзе, фигурное катание
спорт, грузия, россия, батуми, этери тутберидзе, фигурное катание

Чемпионка России может выступить на турнире по фигурному катанию в Батуми

11:12 13.09.2026
© photo: Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛедовое шоу Этери Тутберидзе Team Tutberidze в Новосибирске
Ледовое шоу Этери Тутберидзе Team Tutberidze в Новосибирске - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2026
© photo: Sputnik / Александр Кряжев
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Турнир в грузинском Батуми пройдет с 1 по 3 октября
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может начать сезон на турнире серии "Челленджер" в грузинском Батуми. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
"Аделия Петросян внесена в заявку турнира", – сообщил источник.
Отмечается, что окончательное решение по участию спортсменки в "Челленджере" будет принято в том числе и с учетом выступления на контрольных прокатах сборной России. Турнир в Грузии пройдет с 1 по 3 октября.
Отметим, что в межсезонье Аделия Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.
Батумский ледовый дворец в течение месяца примет два международных турнира по фигурному катанию. Впервые 24–26 сентября страна примет этап молодежного Гран-при. В нем примут участие юные фигуристы из 37 стран мира. Следующий турнир пройдет 1–3 октября – чемпионат серии Challenger для взрослых. Грузию представит олимпийская сборная в полном составе. На турнир съедутся лучшие фигуристы из 27 стран мира.
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