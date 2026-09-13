https://sputnik-georgia.ru/20260913/chempionka-rossii-mozhet-vystupit-na-turnire-po-figurnomu-kataniyu-v-batumi-300567285.html

Чемпионка России может выступить на турнире по фигурному катанию в Батуми

Чемпионка России может выступить на турнире по фигурному катанию в Батуми

Sputnik Грузия

Турнир в грузинском Батуми пройдет с 1 по 3 октября 13.09.2026, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

россия

батуми

этери тутберидзе

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может начать сезон на турнире серии "Челленджер" в грузинском Батуми. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации."Аделия Петросян внесена в заявку турнира", – сообщил источник.Отмечается, что окончательное решение по участию спортсменки в "Челленджере" будет принято в том числе и с учетом выступления на контрольных прокатах сборной России. Турнир в Грузии пройдет с 1 по 3 октября.Отметим, что в межсезонье Аделия Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.Батумский ледовый дворец в течение месяца примет два международных турнира по фигурному катанию. Впервые 24–26 сентября страна примет этап молодежного Гран-при. В нем примут участие юные фигуристы из 37 стран мира. Следующий турнир пройдет 1–3 октября – чемпионат серии Challenger для взрослых. Грузию представит олимпийская сборная в полном составе. На турнир съедутся лучшие фигуристы из 27 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, россия, батуми, этери тутберидзе, фигурное катание