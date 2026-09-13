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Грузия присоединится к международным исследованиям Антарктиды
Грузия присоединится к международным исследованиям Антарктиды
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Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T20:41+0400
2026-09-13T20:41+0400
2026-09-13T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии и Фонд криосферы подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе агентства. Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы, а также укреплению научного потенциала страны в этом направлении. Меморандум подписали глава Национального агентства окружающей среды Елена Губианури и советник Фонда криосферы Робин Вудхед. В рамках меморандума стороны планируют проводить совместные научные исследования, участвовать в международных проектах и научных мероприятиях, организовывать обмен исследователями, а также поддерживать вступление Грузии в Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR). Фонд занимается поддержкой научных исследований криосферы. Сотрудничество с организацией будет способствовать развитию гляциологических исследований в Грузии и укреплению международного научного сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, национальное агентство окружающей среды, антарктида
новости, грузия, общество, национальное агентство окружающей среды, антарктида
Грузия присоединится к международным исследованиям Антарктиды
Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии и Фонд криосферы подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе агентства.
Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы, а также укреплению научного потенциала страны в этом направлении. Меморандум подписали глава Национального агентства окружающей среды Елена Губианури и советник Фонда криосферы Робин Вудхед.
В рамках меморандума стороны планируют проводить совместные научные исследования, участвовать в международных проектах и научных мероприятиях, организовывать обмен исследователями, а также поддерживать вступление Грузии в Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR).
"Для нашей страны, где расположены уникальные ледники Кавказа, особенно важными являются адаптация к климатическим изменениям и углубление научных знаний в этом направлении. Сегодня, когда мир сталкивается с глобальным изменением климата и быстрым таянием ледников, международное научное сотрудничество приобретает решающее значение", – заявила Губианури.
Фонд занимается поддержкой научных исследований криосферы. Сотрудничество с организацией будет способствовать развитию гляциологических исследований в Грузии и укреплению международного научного сотрудничества.