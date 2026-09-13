https://sputnik-georgia.ru/20260913/gruziya-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnym-issledovaniyam-antarktidy-300577488.html

Грузия присоединится к международным исследованиям Антарктиды

Грузия присоединится к международным исследованиям Антарктиды

Sputnik Грузия

Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T20:41+0400

2026-09-13T20:41+0400

2026-09-13T20:41+0400

новости

грузия

общество

национальное агентство окружающей среды

антарктида

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22989/09/229890981_0:406:1827:1433_1920x0_80_0_0_c5bbf0a5e24ae5bfbf42029e055e83ae.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии и Фонд криосферы подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе агентства. Цель сотрудничества – содействовать участию Грузии в международной научной деятельности в области Антарктики и криосферы, а также укреплению научного потенциала страны в этом направлении. Меморандум подписали глава Национального агентства окружающей среды Елена Губианури и советник Фонда криосферы Робин Вудхед. В рамках меморандума стороны планируют проводить совместные научные исследования, участвовать в международных проектах и научных мероприятиях, организовывать обмен исследователями, а также поддерживать вступление Грузии в Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR). Фонд занимается поддержкой научных исследований криосферы. Сотрудничество с организацией будет способствовать развитию гляциологических исследований в Грузии и укреплению международного научного сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

антарктида

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, национальное агентство окружающей среды, антарктида