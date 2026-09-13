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Мамука Пипия: Международный фестиваль в Екатеринбурге интересен для грузинской молодежи

Мамука Пипия: Международный фестиваль в Екатеринбурге интересен для грузинской молодежи

Sputnik Грузия

Проведение международных молодежных фестивалей, на которых собираются тысячи участников, интересно и важно не только молодежи из Грузии, но и молодым людям из... 13.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Об этом заявил лидер партии "Солидарность во имя мира", руководитель грузинской делегации Мамука Пипия, находящийся в Екатеринбурге."Этот фестиваль интересен не только для молодежи из Грузии, но и для всех. Здесь представлены участники из более чем 140 стран, и это здорово. Это надо продолжать", – заявил Пипия.По его словам, грузинскую и российскую молодежь и народы объединяют общая история, культура, спорт, православная вера."Мы братья во Христе, мы единоверцы. У нас огромная совместная история, культура, спорт", – заявил Пипия.Говоря о нынешней международной ситуации, политик призвал Тбилиси и Москву идти навстречу друг другу и начинать диалог."Мир неспокоен. Учитывая все угрозы в регионе, нам нужно встречаться и начинать диалог", – отметил Пипия.Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября и собрал 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. В течение нескольких дней участники посещают творческие и спортивные площадки, участвуют в дискуссиях и культурных мероприятиях.

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