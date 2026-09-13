https://sputnik-georgia.ru/20260913/mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-zaschite-prav-potrebiteley-otkrylas-v-tbilisi-300573290.html

Международная конференция по защите прав потребителей открылась в Тбилиси

Международная конференция по защите прав потребителей открылась в Тбилиси

Sputnik Грузия

В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T16:49+0400

2026-09-13T16:49+0400

2026-09-13T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Тбилиси начала работу трехдневная конференция Международной сети по защите прав потребителей и обеспечению соблюдения законодательства (ICPEN), организованная Агентством конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA), сообщили в пресс-службе агентства. В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств. Грузия в 2026–2027 годах председательствует в ICPEN. Главная тема конференции – "Построение доверия в цифровую эпоху". "Сегодня, когда цифровые технологии быстро меняют повседневную жизнь потребителей, особенно важным становится обеспечение доверия, прозрачности и справедливой цифровой среды", – отметил Леквинадзе. В конференции также участвуют представители правительства и парламента Грузии, местных и международных организаций, а также руководители и эксперты профильных ведомств разных стран. Основная рабочая программа конференции пройдет 15–17 сентября и будет включать тематические панельные дискуссии, встречи высокого уровня и рабочие сессии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии