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Международная конференция по защите прав потребителей открылась в Тбилиси
Международная конференция по защите прав потребителей открылась в Тбилиси
Sputnik Грузия
В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T16:49+0400
2026-09-13T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Тбилиси начала работу трехдневная конференция Международной сети по защите прав потребителей и обеспечению соблюдения законодательства (ICPEN), организованная Агентством конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA), сообщили в пресс-службе агентства. В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств. Грузия в 2026–2027 годах председательствует в ICPEN. Главная тема конференции – "Построение доверия в цифровую эпоху". "Сегодня, когда цифровые технологии быстро меняют повседневную жизнь потребителей, особенно важным становится обеспечение доверия, прозрачности и справедливой цифровой среды", – отметил Леквинадзе. В конференции также участвуют представители правительства и парламента Грузии, местных и международных организаций, а также руководители и эксперты профильных ведомств разных стран. Основная рабочая программа конференции пройдет 15–17 сентября и будет включать тематические панельные дискуссии, встречи высокого уровня и рабочие сессии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
Международная конференция по защите прав потребителей открылась в Тбилиси
16:49 13.09.2026 (обновлено: 17:19 13.09.2026)
В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Тбилиси начала работу трехдневная конференция Международной сети по защите прав потребителей и обеспечению соблюдения законодательства (ICPEN), организованная Агентством конкуренции и защиты прав потребителей Грузии (GCCA), сообщили в пресс-службе агентства.
В мероприятии участвуют около 100 делегатов из 55 стран, в том числе руководители профильных ведомств разных государств.
Грузия в 2026–2027 годах председательствует в ICPEN. Главная тема конференции – "Построение доверия в цифровую эпоху".
По словам председателя GCCA Ираклия Леквинадзе, особое внимание необходимо уделить международному сотрудничеству и разработке эффективных механизмов защиты потребителей на фоне новых цифровых вызовов.
"Сегодня, когда цифровые технологии быстро меняют повседневную жизнь потребителей, особенно важным становится обеспечение доверия, прозрачности и справедливой цифровой среды", – отметил Леквинадзе.
В конференции также участвуют представители правительства и парламента Грузии, местных и международных организаций, а также руководители и эксперты профильных ведомств разных стран.
Основная рабочая программа конференции пройдет 15–17 сентября и будет включать тематические панельные дискуссии, встречи высокого уровня и рабочие сессии.