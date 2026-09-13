https://sputnik-georgia.ru/20260913/mezhdunarodnyy-festival-molodezhi-ofitsialno-otkryli-v-ekaterinburge-300574948.html

Международный фестиваль молодежи официально открыли в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи официально открыли в Екатеринбурге

Sputnik Грузия

В церемонии открытия принимают участие делегации разных стран, российские и зарубежные артисты и коллективы, известные ведущие 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T17:17+0400

2026-09-13T17:17+0400

2026-09-13T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Церемония открытия Международного фестиваля началась в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия принимают участие делегации разных стран, российские и зарубежные артисты и коллективы, известные ведущие. Церемонию открывает государственный гимн России в современной молодежной аранжировке в исполнении дуэта NANSI & SIDOROV, сборного хора конкурса "Битва хоров" резидентов арт-кластера "Таврида" и хора "Первых". Затем на сцену вышел Чебурашка, начались трансляции видеороликов с участниками из разных стран. Сама сцена превратилась в транспортный центр, куда на поездах, автомобилях, самолетах и лайнерах прибыли делегации со всего мира. Пять эпизодов посвящены пяти макрорегионам планеты: Азиатско-Тихоокеанскому, Африканскому, Ближневосточному, Американскому и Европейскому. У каждого – свои маскот, музыка, хореография и национальный колорит. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают десять тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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