https://sputnik-georgia.ru/20260913/minfin-gruzii-chislo-posetivshikh-stranu-inostrantsev-snizilos-na-27-v-pervom-polugodii-300567547.html

Минфин Грузии: число посетивших страну иностранцев снизилось на 2,7% в первом полугодии

Минфин Грузии: число посетивших страну иностранцев снизилось на 2,7% в первом полугодии

Sputnik Грузия

Доходы Грузии от туризма за отчетный период составили приблизительно 1,93 миллиарда долларов, что на 2%, меньше прошлогоднего показателя 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T13:27+0400

2026-09-13T13:27+0400

2026-09-13T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Число иностранных граждан, посетивших Грузию в январе-июне, снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от туризма сократились на 2%, говорится в отчете об исполнении госбюджета за шесть месяцев, представленном парламенту Министерством финансов страны. Отмечается, что за первые шесть месяцев года Грузию посетили около 2,73 миллиона иностранцев против 2,81 миллиона годом ранее. При этом число туристических визитов составило примерно 2,27 миллиона, увеличившись на 0,1% по сравнению с показателем января–июня 2025 года. Доходы Грузии от туризма за отчетный период составили приблизительно 1,93 миллиарда долларов, что на 39,3 миллиона долларов, или на 2%, меньше прошлогоднего показателя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, туризм, грузия, новости, министерство финансов грузии