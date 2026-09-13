https://sputnik-georgia.ru/20260913/mototsiklist-pogib-v-dtp-na-doroge-batumi-kobuleti-300573430.html

Мотоциклист погиб в ДТП на дороге Батуми-Кобулети

Мотоциклист погиб в ДТП на дороге Батуми-Кобулети

Sputnik Грузия

По распространенной информации, еще один человек получил травмы различной степени тяжести 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T17:55+0400

2026-09-13T17:55+0400

2026-09-13T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В результате ДТП на дороге Батуми-Кобулети (АР Аджария) погиб водитель мотоцикла, сообщил телеканал "Рустави 2". По распространенной информации, еще один человек получил травмы различной степени тяжести. Как сообщили в МВД Грузии, по факту произошедшего начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Правительство Грузии в августе утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы, ключевой целью которой является снижение уровня смертности на дорогах на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, батуми, кобулети, дтп, мвд грузии