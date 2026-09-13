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Пассажиропоток между Арменией и Грузией увеличился на 36%

Пассажиропоток между Арменией и Грузией увеличился на 36%

Sputnik Грузия

На встрече также были отмечены совместные усилия Грузии и Армении в транспортной сфере для обеспечения бесперебойных грузовых и пассажирских перевозок 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T14:34+0400

2026-09-13T14:34+0400

2026-09-13T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В январе–июле 2026 года число пассажиров, перевезённых прямыми регулярными рейсами между Арменией и Грузией, увеличилось на 36%. Об этом было заявлено на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна, сообщил Sputnik Армения.В настоящее время из двух международных аэропортов Грузии в Ереван выполняется в общей сложности 12 прямых рейсов в неделю. Стороны также обсудили возможность запуска регулярных рейсов из Кутаиси в Ереван.На встрече были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, включая гражданскую авиацию и железнодорожное сообщение, а также в сфере туризма и планы дальнейшего взаимодействия.Стороны также подчеркнули тесное партнерство и совместные усилия Грузии и Армении в транспортной сфере для обеспечения бесперебойных грузовых и пассажирских перевозок.Министры отметили, что динамичное двустороннее сотрудничество положительно отражается на показателях транспортных перевозок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, армения, мариам квривишвили, грузино-армянские отношения