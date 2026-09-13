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Служба скорой помощи в Грузии: бесплатно для всех – видео

Служба скорой помощи в Грузии: бесплатно для всех – видео

Sputnik Грузия

Единая служба экстренной медицины сформировалась в Грузии почти сто лет назад, в 30-х годах XX века. Были закуплены первые специальные автомобили, "скорую"... 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T18:57+0400

2026-09-13T18:57+0400

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Эта служба вначале развивалась по советской модели того времени и гарантировала всем бесплатную срочную помощь.После распада СССР система пережила глубокий кризис – в течение определенного времени столичная скорая помощь подчинялась мэрии Тбилиси, а региональные службы финансировались по остаточному принципу.Ситуация изменилась в 2012 году, когда была создана единая круглосуточная служба "112", объединившая медиков, полицию и пожарных, с бесплатным оказанием помощи. В 2019 году парламент Грузии упразднил столичную службу скорой помощи, и с тех пор она перешла в подчинение министерства здравоохранения, завершив создание единого национального оператора экстренной медицины.

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