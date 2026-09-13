Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260913/sluzhba-skoroy-pomoschi-v-gruzii-besplatno-dlya-vsekh---video-300580184.html
Служба скорой помощи в Грузии: бесплатно для всех – видео
Служба скорой помощи в Грузии: бесплатно для всех – видео
Sputnik Грузия
Единая служба экстренной медицины сформировалась в Грузии почти сто лет назад, в 30-х годах XX века. Были закуплены первые специальные автомобили, "скорую"... 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T18:57+0400
2026-09-13T19:58+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
скорая помощь
медицина
здоровье
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300580015_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e9d71fb30c40f8aad4ab8f7da407fef8.jpg
Эта служба вначале развивалась по советской модели того времени и гарантировала всем бесплатную срочную помощь.После распада СССР система пережила глубокий кризис – в течение определенного времени столичная скорая помощь подчинялась мэрии Тбилиси, а региональные службы финансировались по остаточному принципу.Ситуация изменилась в 2012 году, когда была создана единая круглосуточная служба "112", объединившая медиков, полицию и пожарных, с бесплатным оказанием помощи. В 2019 году парламент Грузии упразднил столичную службу скорой помощи, и с тех пор она перешла в подчинение министерства здравоохранения, завершив создание единого национального оператора экстренной медицины.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300580015_80:0:1040:720_1920x0_80_0_0_1ab385cbb2ef2d18f6fb48135d3cd528.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , скорая помощь, медицина, здоровье, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , скорая помощь, медицина, здоровье, грузия, видео

Служба скорой помощи в Грузии: бесплатно для всех – видео

18:57 13.09.2026 (обновлено: 19:58 13.09.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Единая служба экстренной медицины сформировалась в Грузии почти сто лет назад, в 30-х годах XX века. Были закуплены первые специальные автомобили, "скорую" можно было вызвать по телефонному номеру "03"
Эта служба вначале развивалась по советской модели того времени и гарантировала всем бесплатную срочную помощь.

После распада СССР система пережила глубокий кризис – в течение определенного времени столичная скорая помощь подчинялась мэрии Тбилиси, а региональные службы финансировались по остаточному принципу.

Ситуация изменилась в 2012 году, когда была создана единая круглосуточная служба "112", объединившая медиков, полицию и пожарных, с бесплатным оказанием помощи. В 2019 году парламент Грузии упразднил столичную службу скорой помощи, и с тех пор она перешла в подчинение министерства здравоохранения, завершив создание единого национального оператора экстренной медицины.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0