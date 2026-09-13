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США скоро объявят о следующих шагах в рамках урегулирования – Кушнер

США скоро объявят о следующих шагах в рамках урегулирования – Кушнер

Sputnik Грузия

США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T12:20+0400

2026-09-13T12:20+0400

2026-09-13T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассчитывает, что США в скором времени объявят о следующих шагах в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщают украинские СМИ со ссылкой на слова Кушнера, сказанные им по видеосвязи на форуме в Киеве. Кушнер также заявил, что США видят готовность к попыткам урегулировать конфликт как со стороны Украины, так и со стороны РФ. США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер."Но наша задача как посредника – работать с обеими сторонами, укреплять доверие, выслушивать обе стороны, искать точки соприкосновения, а затем искать возможность достичь соглашения или, в некоторых случаях, создавать такую возможность", - заявил Кушнер.В целом он назвал поездки в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского конфликта успешными.По его словам, США в результате этих встреч получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, в результате встреч появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время.Со своей стороны спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Кушнер хорошо понимает позицию России по украинскому вопросу и смог донести российский план по урегулированию до Киева, считает .В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, которая длилась около трех часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, сша, киев, украина, джаред кушнер, дональд трамп, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины