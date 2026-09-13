https://sputnik-georgia.ru/20260913/ssha-skoro-obyavyat-o-sleduyuschikh-shagakh-v-ramkakh-uregulirovaniya--kushner-300567897.html
США скоро объявят о следующих шагах в рамках урегулирования – Кушнер
США скоро объявят о следующих шагах в рамках урегулирования – Кушнер
Sputnik Грузия
США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T12:20+0400
2026-09-13T12:20+0400
2026-09-13T12:20+0400
в мире
политика
сша
киев
украина
джаред кушнер
дональд трамп
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300567728_0:17:3158:1793_1920x0_80_0_0_6d78e3a6e0154d2f052238cc3e3d759f.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассчитывает, что США в скором времени объявят о следующих шагах в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщают украинские СМИ со ссылкой на слова Кушнера, сказанные им по видеосвязи на форуме в Киеве. Кушнер также заявил, что США видят готовность к попыткам урегулировать конфликт как со стороны Украины, так и со стороны РФ. США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер."Но наша задача как посредника – работать с обеими сторонами, укреплять доверие, выслушивать обе стороны, искать точки соприкосновения, а затем искать возможность достичь соглашения или, в некоторых случаях, создавать такую возможность", - заявил Кушнер.В целом он назвал поездки в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского конфликта успешными.По его словам, США в результате этих встреч получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, в результате встреч появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время.Со своей стороны спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Кушнер хорошо понимает позицию России по украинскому вопросу и смог донести российский план по урегулированию до Киева, считает .В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, которая длилась около трех часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300567728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09866c55a4aea52090ce71fce97aae82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, сша, киев, украина, джаред кушнер, дональд трамп, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, сша, киев, украина, джаред кушнер, дональд трамп, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
США скоро объявят о следующих шагах в рамках урегулирования – Кушнер
США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассчитывает, что США в скором времени объявят о следующих шагах в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщают украинские СМИ со ссылкой на слова Кушнера, сказанные им по видеосвязи на форуме в Киеве.
"Кушнер также выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель США смогут объявить о дальнейших шагах, которые приблизят Украину и Россию к переговорному процессу", – отмечают СМИ.
Кушнер также заявил, что США видят готовность к попыткам урегулировать конфликт как со стороны Украины, так и со стороны РФ.
США нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта, заявил Кушнер.
"Но наша задача как посредника – работать с обеими сторонами, укреплять доверие, выслушивать обе стороны, искать точки соприкосновения, а затем искать возможность достичь соглашения или, в некоторых случаях, создавать такую возможность", - заявил Кушнер.
В целом он назвал поездки в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского конфликта успешными.
"Я бы сказал, что она (поездка в Москву и Киев – ред.) была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги", – заявил Кушнер.
По его словам, США в результате этих встреч получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, в результате встреч появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время.
Со своей стороны спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Кушнер хорошо понимает позицию России по украинскому вопросу и смог донести российский план по урегулированию до Киева, считает .
"Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донес до Украины российский план по мирному урегулированию", – написал Дмитриев в канале на платформе "Макс".
В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, которая длилась около трех часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.