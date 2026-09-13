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Троих иностранцев задержали в Тбилиси с оружием и боеприпасами
Троих иностранцев задержали в Тбилиси с оружием и боеприпасами
Sputnik Грузия
В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделе 13.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-13T15:42+0400
2026-09-13T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, сотрудники полиции Тбилиси и Аджарии провели совместную операцию. В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделей, 156 боевых патронов и пять магазинов, которые, по данным следствия, были незаконно приобретены и хранились группой лиц. Все трое были задержаны в качестве обвиняемых. Им грозит до 11 лет тюрьмы. Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.
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происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, мвд грузии
Троих иностранцев задержали в Тбилиси с оружием и боеприпасами
15:42 13.09.2026 (обновлено: 15:52 13.09.2026)
В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделе
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц, сообщили в МВД Грузии.
По данным ведомства, сотрудники полиции Тбилиси и Аджарии провели совместную операцию. В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделей, 156 боевых патронов и пять магазинов, которые, по данным следствия, были незаконно приобретены и хранились группой лиц.
Все трое были задержаны в качестве обвиняемых. Им грозит до 11 лет тюрьмы.
Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%