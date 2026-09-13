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Троих иностранцев задержали в Тбилиси с оружием и боеприпасами

Троих иностранцев задержали в Тбилиси с оружием и боеприпасами

Sputnik Грузия

В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделе 13.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-13T15:42+0400

2026-09-13T15:42+0400

2026-09-13T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, сотрудники полиции Тбилиси и Аджарии провели совместную операцию. В ходе обыска временного жилья обвиняемых в столице правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре пистолета разных моделей, 156 боевых патронов и пять магазинов, которые, по данным следствия, были незаконно приобретены и хранились группой лиц. Все трое были задержаны в качестве обвиняемых. Им грозит до 11 лет тюрьмы. Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>.

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