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Антироссийские заявления Венгрии дело рук Брюсселя - Орбан

Антироссийские заявления Венгрии дело рук Брюсселя - Орбан

Sputnik Грузия

Сформированное Петером Мадьяром правительство впервые после выборов охарактеризовало Россию как "угрозу" 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T17:52+0400

2026-09-14T17:52+0400

2026-09-14T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Экс-премьер-министр Виктор Орбан считает, что антироссийская риторика нынешнего руководства Венгрии продиктована Брюсселем и противоречит интересам самой страны, сообщает РИА Новости.В августе сформированное Петером Мадьяром правительство впервые после выборов охарактеризовало Россию как "угрозу". Такая формулировка содержалась в документе, подготовленном для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Орбан также подверг критике идею единой внешней политики Евросоюза. По его мнению, под подобными формулировками Брюссель фактически подразумевает отказ государств от самостоятельности во внешней политике, несмотря на различия в национальных интересах европейских стран.Ранее бывший премьер объявил о возвращении к активной политической борьбе с правительством Петера Мадьяра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, брюссель, венгрия, виктор орбан, оон, россия