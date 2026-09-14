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Борьба с торговлей наркотиками в Грузии – задержаны семь человек

Борьба с торговлей наркотиками в Грузии – задержаны семь человек

Sputnik Грузия

Обвиняемые размещали метадон, альфа-PVP, бупренорфин, марихуану и растения каннабиса в заранее выбранных местах для реализации 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T18:51+0400

2026-09-14T18:51+0400

2026-09-14T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Семь человек задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, их сбыте и содействии сбыту, а также в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические вещества, сообщили в пресс-службе МВД.Следствие установило, что обвиняемые размещали наркотики в заранее выбранных местах, после чего отправляли заинтересованным лицам соответствующие координаты и фотографии с указанием мест.На основании постановления судьи правоохранители провели контрольную закупку наркотиков у одного из задержанных, а также скрытую аудио- и видеозапись этой закупки.Среди задержанных есть человек, для задержания которого правоохранители заменили посылку, отправленную на его имя, изъяв из нее наркотическое вещество.В результате обыска временных мест проживания обвиняемых, а также указанных ими мест полиция изъяла подготовленные к сбыту наркотики в особо крупном размере. Среди них – метадон, альфа-PVP, бупренорфин, марихуана и растения каннабиса.В ходе следственных действий также были изъяты материалы, предназначенные для упаковки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в стране являются одними из самых строгих.Реализация наркотических средств, а также содействие ей в определенных случаях караются лишением свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочным лишением свободы.Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может направить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики