https://sputnik-georgia.ru/20260914/chto-my-edim-v-gruzii-vnedryayut-elektronnuyu-sistemu-kontrolya-myasa-300596557.html

Что мы едим: в Грузии внедряют электронную систему контроля мяса

Что мы едим: в Грузии внедряют электронную систему контроля мяса

Sputnik Грузия

Система нацелена на усиление контроля за мясом и мясными продуктами 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T22:51+0400

2026-09-14T22:51+0400

2026-09-14T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в ближайшее время внедрит электронную систему контроля мяса и мясных продуктов для повышения эффективности надзора, сообщили в агентстве.Система внедряется при технической поддержке проекта NAITS Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Новая система усилит контроль за мясом и мясными продуктами и будет способствовать созданию более современного и эффективного механизма государственного надзора за безопасностью пищевых продуктов.Как отметили в агентстве, новшество полностью соответствует требованиям ЕС и станет еще одним шагом вперед в обеспечении безопасности пищевых продуктов в Грузии.Нововведение обеспечит прослеживаемость мяса – возможность установить его происхождение и проследить весь путь продукта от фермы до стола. Система также упростит получение информации о происхождении и перемещении мяса.Мясо и мясные продукты относятся к категории продуктов повышенного риска, поэтому эффективный контроль за ними имеет особое значение для здоровья людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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