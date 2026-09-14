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Что мы едим: в Грузии внедряют электронную систему контроля мяса
Что мы едим: в Грузии внедряют электронную систему контроля мяса
Sputnik Грузия
Система нацелена на усиление контроля за мясом и мясными продуктами 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T22:51+0400
2026-09-14T22:51+0400
2026-09-14T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в ближайшее время внедрит электронную систему контроля мяса и мясных продуктов для повышения эффективности надзора, сообщили в агентстве.Система внедряется при технической поддержке проекта NAITS Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Новая система усилит контроль за мясом и мясными продуктами и будет способствовать созданию более современного и эффективного механизма государственного надзора за безопасностью пищевых продуктов.Как отметили в агентстве, новшество полностью соответствует требованиям ЕС и станет еще одним шагом вперед в обеспечении безопасности пищевых продуктов в Грузии.Нововведение обеспечит прослеживаемость мяса – возможность установить его происхождение и проследить весь путь продукта от фермы до стола. Система также упростит получение информации о происхождении и перемещении мяса.Мясо и мясные продукты относятся к категории продуктов повышенного риска, поэтому эффективный контроль за ними имеет особое значение для здоровья людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Что мы едим: в Грузии внедряют электронную систему контроля мяса
Система нацелена на усиление контроля за мясом и мясными продуктами
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в ближайшее время внедрит электронную систему контроля мяса и мясных продуктов для повышения эффективности надзора, сообщили в агентстве.
Система внедряется при технической поддержке проекта NAITS Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Новая система усилит контроль за мясом и мясными продуктами и будет способствовать созданию более современного и эффективного механизма государственного надзора за безопасностью пищевых продуктов.
Как отметили в агентстве, новшество полностью соответствует требованиям ЕС и станет еще одним шагом вперед в обеспечении безопасности пищевых продуктов в Грузии.
Нововведение обеспечит прослеживаемость мяса – возможность установить его происхождение и проследить весь путь продукта от фермы до стола. Система также упростит получение информации о происхождении и перемещении мяса.
Мясо и мясные продукты относятся к категории продуктов повышенного риска, поэтому эффективный контроль за ними имеет особое значение для здоровья людей.