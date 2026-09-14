https://sputnik-georgia.ru/20260914/eks-ministru-oborony-gruzii-smyagchili-nakazanie-posle-priznaniya-viny-300590487.html
Экс-министру обороны Грузии смягчили наказание после признания вины
Экс-министру обороны Грузии смягчили наказание после признания вины
Sputnik Грузия
Бурчуладзе полностью признал свою вину и вместо десяти лет отсидит пять 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T16:51+0400
2026-09-14T16:51+0400
2026-09-14T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе после заключения соглашения о признании вины сократили срок с десяти до пяти лет – три года он проведет в заключении, еще два года будут условными, сообщили в Генпрокуратуре.Кроме того, Бурчуладзе выплатит штраф в размере 1 миллиона лари.Соглашение о признании вины с Бурчуладзе, его шурином Василом Мхеидзе и бывшим заместителем министра обороны Георгием Хаиндрава утвердил Тбилисский апелляционный суд.Согласно процессуальному соглашению, Мхеидзе и Хаиндрава выйдут из пенитенциарного учреждения в конце сентября, а Бурчуладзе – ровно через два года. Он был задержан в сентябре 2025 года и около года находится в заключении.Тбилисский апелляционный суд, как и суд первой инстанции, признал Бурчуладзе виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов.Расследованием, проведенным Службой государственной безопасности, установлено, что в 2021–2024 годах Бурчуладзе занимал должность министра обороны Грузии и являлся государственно-политическим должностным лицом. В соответствии с законодательством в должности министра он был подотчетен премьеру Грузии.В чем обвиняют экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе? Подробности от прокуратуры>>В конце 2022 года у Минобороны возникла необходимость в приобретении различного дорогостоящего медицинского оборудования и инвентаря, которое должно было осуществляться путем секретных закупок. С целью участия в этих процедурах и получения незаконной финансовой выгоды родственник министра обороны Васил Мхеидзе по согласованию с ним связался со знакомым бизнесменом, имевшим соответствующий опыт.Предпринимателю предложили провести закупку таким образом, чтобы гарантированно обеспечить победу связанной с ним компании по желаемой цене, а взамен потребовали передать наличными 10% от общей стоимости контракта.Бизнесмен потребовал дополнительных гарантий от высокопоставленных должностных лиц. Тогда министр обороны Бурчуладзе договорился с премьер-министром Гарибашвили о том, что закупки для ведомства будут осуществляться таким образом, чтобы обеспечить гарантированную победу компаний, связанных с вышеупомянутым предпринимателем, по желаемой цене. Взамен они должны были получить значительную незаконную финансовую выгоду.Получив полное служебное покровительство Гарибашвили, который, в свою очередь, потребовал передать ему соответствующую материальную выгоду и подтвердил надежность выбранного для подобных вопросов бизнесмена, Бурчуладзе поручил тогдашнему заместителю министра обороны Хаиндрава и руководителю департамента закупок Владимиру Гудушаури создать неконкурентную среду в процессе приобретения министерством различного медицинского оборудования и инвентаря для военного госпиталя МО.Назначен новый глава СГБ Грузии>>В результате целенаправленных действий и заключения нереальных сделок стоимость товаров и услуг, приобретаемых по контрактам в рамках секретных закупок, была искусственно завышена.В результате трех секретных закупок связанные с вышеупомянутыми лицами компании поставили Министерству обороны Грузии медицинское оборудование и другой инвентарь, реальная стоимость которых составляла 11 499 705 лари, за 18 484 960 лари.Параллельно с указанными закупками участвовавший в них бизнесмен в обмен на соответствующие гарантии и покровительство несколькими траншами передал Василу Мхеидзе наличными около 10% от общей стоимости контрактов – 1,9 миллиона лари.Из этой суммы Мхеидзе оставил себе 400 тысяч лари в качестве личной выгоды, а оставшиеся деньги полностью передал Бурчуладзе. Из полученных в качестве взятки 1,5 миллиона лари Бурчуладзе оставил себе 750 тысяч лари, а вторую половину также в несколько этапов передал наличными Гарибашвили.В результате государству был причинен ущерб в крупном размере – 6,9 миллиона лари, а публичный интерес был существенно нарушен.По этому же эпизоду обвинение уже предъявлено бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, осужденному на пять лет по другому уголовному делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, тбилисский апелляционный суд, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, тбилисский апелляционный суд, ираклий гарибашвили
Экс-министру обороны Грузии смягчили наказание после признания вины
Бурчуладзе полностью признал свою вину и вместо десяти лет отсидит пять
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе после заключения соглашения о признании вины сократили срок с десяти до пяти лет – три года он проведет в заключении, еще два года будут условными, сообщили в Генпрокуратуре.
Кроме того, Бурчуладзе выплатит штраф в размере 1 миллиона лари.
Соглашение о признании вины с Бурчуладзе, его шурином Василом Мхеидзе и бывшим заместителем министра обороны Георгием Хаиндрава утвердил Тбилисский апелляционный суд.
Согласно процессуальному соглашению, Мхеидзе и Хаиндрава выйдут из пенитенциарного учреждения в конце сентября, а Бурчуладзе – ровно через два года. Он был задержан в сентябре 2025 года и около года находится в заключении.
Тбилисский апелляционный суд, как и суд первой инстанции, признал Бурчуладзе виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов.
Расследованием, проведенным Службой государственной безопасности, установлено, что в 2021–2024 годах Бурчуладзе занимал должность министра обороны Грузии и являлся государственно-политическим должностным лицом. В соответствии с законодательством в должности министра он был подотчетен премьеру Грузии.
В конце 2022 года у Минобороны возникла необходимость в приобретении различного дорогостоящего медицинского оборудования и инвентаря, которое должно было осуществляться путем секретных закупок. С целью участия в этих процедурах и получения незаконной финансовой выгоды родственник министра обороны Васил Мхеидзе по согласованию с ним связался со знакомым бизнесменом, имевшим соответствующий опыт.
Предпринимателю предложили провести закупку таким образом, чтобы гарантированно обеспечить победу связанной с ним компании по желаемой цене, а взамен потребовали передать наличными 10% от общей стоимости контракта.
Бизнесмен потребовал дополнительных гарантий от высокопоставленных должностных лиц. Тогда министр обороны Бурчуладзе договорился с премьер-министром Гарибашвили о том, что закупки для ведомства будут осуществляться таким образом, чтобы обеспечить гарантированную победу компаний, связанных с вышеупомянутым предпринимателем, по желаемой цене. Взамен они должны были получить значительную незаконную финансовую выгоду.
Получив полное служебное покровительство Гарибашвили, который, в свою очередь, потребовал передать ему соответствующую материальную выгоду и подтвердил надежность выбранного для подобных вопросов бизнесмена, Бурчуладзе поручил тогдашнему заместителю министра обороны Хаиндрава и руководителю департамента закупок Владимиру Гудушаури создать неконкурентную среду в процессе приобретения министерством различного медицинского оборудования и инвентаря для военного госпиталя МО.
В результате целенаправленных действий и заключения нереальных сделок стоимость товаров и услуг, приобретаемых по контрактам в рамках секретных закупок, была искусственно завышена.
В результате трех секретных закупок связанные с вышеупомянутыми лицами компании поставили Министерству обороны Грузии медицинское оборудование и другой инвентарь, реальная стоимость которых составляла 11 499 705 лари, за 18 484 960 лари.
Параллельно с указанными закупками участвовавший в них бизнесмен в обмен на соответствующие гарантии и покровительство несколькими траншами передал Василу Мхеидзе наличными около 10% от общей стоимости контрактов – 1,9 миллиона лари.
Из этой суммы Мхеидзе оставил себе 400 тысяч лари в качестве личной выгоды, а оставшиеся деньги полностью передал Бурчуладзе. Из полученных в качестве взятки 1,5 миллиона лари Бурчуладзе оставил себе 750 тысяч лари, а вторую половину также в несколько этапов передал наличными Гарибашвили.
В результате государству был причинен ущерб в крупном размере – 6,9 миллиона лари, а публичный интерес был существенно нарушен.
По этому же эпизоду обвинение уже предъявлено бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, осужденному на пять лет по другому уголовному делу.