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Гилаури, Гварамия и ЕНД: в грузинской оппозиции вспыхнул новый конфликт
Гилаури, Гварамия и ЕНД: в грузинской оппозиции вспыхнул новый конфликт
Sputnik Грузия
Экс-премьер Гилаури стал камнем раздора в оппозиции в преддверии парламентских выборов 2024 года 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T14:51+0400
2026-09-14T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии времен правления Саакашвили Ника Гилаури сыграл свою роль в ослаблении оппозиции перед выборами 2024 года и стал одной из причин, по которым оппозиция не смогла объединиться в самый решающий момент, заявил член "Единого национального движения" Лаша Парулава.Имя Ники Гилаури вновь оказалось в центре внимания грузинской оппозиции после того, как член "Единого национального движения" Ани Цитлидзе обвинила бывшего генпрокурора Грузии и лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия в продвижении кандидатуры Гилаури на пост премьер-министра от оппозиции во время выборов 2024 года якобы с одобрения основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.По его словам, вопросы, которые задало "Единое национальное движение", были адресованы Нике Гилаури, однако вместо него на них отвечал Ника Гварамия.Он также назвал обвинения Гварамия в адрес "Единого национального движения" клеветой и предложил продолжить спор в формате публичных дебатов."Мы можем еще больше сказать в дебатах, которые, в том числе Нике Гварамия, предложила Ани Цитлидзе, однако с той стороны мы получили отказ. Соответственно, мы закрыли эту тему, все понятно", – заявил Парулава.Ранее Цитлидзе заявила, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.В частности, Цитлидзе утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По ее словам, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании, не имея денег даже на топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, обзоры, политика, бидзина иванишвили, ника гварамия, единое национальное движение
грузия, обзоры, политика, бидзина иванишвили, ника гварамия, единое национальное движение
Гилаури, Гварамия и ЕНД: в грузинской оппозиции вспыхнул новый конфликт
14:51 14.09.2026 (обновлено: 15:10 14.09.2026)
Экс-премьер Гилаури стал камнем раздора в оппозиции в преддверии парламентских выборов 2024 года
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии времен правления Саакашвили Ника Гилаури сыграл свою роль в ослаблении оппозиции перед выборами 2024 года и стал одной из причин, по которым оппозиция не смогла объединиться в самый решающий момент, заявил член "Единого национального движения" Лаша Парулава.
Имя Ники Гилаури вновь оказалось в центре внимания грузинской оппозиции после того, как член "Единого национального движения" Ани Цитлидзе обвинила бывшего генпрокурора Грузии и лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия в продвижении кандидатуры Гилаури на пост премьер-министра от оппозиции во время выборов 2024 года якобы с одобрения основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
"То, что произошло в 2024 году, является не просто политической ошибкой - фактически это привело к усилению Иванишвили и ослаблению демократической оппозиции. Все это поняли, все это услышали, и в этом конкретную тяжелую роль сыграл Ника Гилаури. Мы больше не собираемся продолжать эту тему. Общество очень хорошо знает, кто нес ответственность за то, что оппозиция не смогла объединиться в самый решающий момент", – заявил Парулава.
По его словам, вопросы, которые задало "Единое национальное движение", были адресованы Нике Гилаури, однако вместо него на них отвечал Ника Гварамия.
"С нашей стороны был задан вопрос относительно Ники Гилаури, и говорить об этом должен сам Ника Гилаури. Для нас сейчас важно добиться единства, в том числе с точки зрения противостояния Иванишвили. Для этого в общей борьбе, как и всегда, мы внесем свои ресурсы, не только ресурсы – я буду бороться до конца, до победы", – заявил Парулава.
Он также назвал обвинения Гварамия в адрес "Единого национального движения" клеветой и предложил продолжить спор в формате публичных дебатов.
"Мы можем еще больше сказать в дебатах, которые, в том числе Нике Гварамия, предложила Ани Цитлидзе, однако с той стороны мы получили отказ. Соответственно, мы закрыли эту тему, все понятно", – заявил Парулава.
Ранее Цитлидзе заявила, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.
В частности, Цитлидзе утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По ее словам, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании, не имея денег даже на топливо.