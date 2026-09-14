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Гилаури, Гварамия и ЕНД: в грузинской оппозиции вспыхнул новый конфликт

Гилаури, Гварамия и ЕНД: в грузинской оппозиции вспыхнул новый конфликт

Sputnik Грузия

Экс-премьер Гилаури стал камнем раздора в оппозиции в преддверии парламентских выборов 2024 года 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T14:51+0400

2026-09-14T14:51+0400

2026-09-14T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии времен правления Саакашвили Ника Гилаури сыграл свою роль в ослаблении оппозиции перед выборами 2024 года и стал одной из причин, по которым оппозиция не смогла объединиться в самый решающий момент, заявил член "Единого национального движения" Лаша Парулава.Имя Ники Гилаури вновь оказалось в центре внимания грузинской оппозиции после того, как член "Единого национального движения" Ани Цитлидзе обвинила бывшего генпрокурора Грузии и лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия в продвижении кандидатуры Гилаури на пост премьер-министра от оппозиции во время выборов 2024 года якобы с одобрения основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.По его словам, вопросы, которые задало "Единое национальное движение", были адресованы Нике Гилаури, однако вместо него на них отвечал Ника Гварамия.Он также назвал обвинения Гварамия в адрес "Единого национального движения" клеветой и предложил продолжить спор в формате публичных дебатов."Мы можем еще больше сказать в дебатах, которые, в том числе Нике Гварамия, предложила Ани Цитлидзе, однако с той стороны мы получили отказ. Соответственно, мы закрыли эту тему, все понятно", – заявил Парулава.Ранее Цитлидзе заявила, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.В частности, Цитлидзе утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По ее словам, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании, не имея денег даже на топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, обзоры, политика, бидзина иванишвили, ника гварамия, единое национальное движение