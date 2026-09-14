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Глава МВД Армении прибыла в Грузию с официальным визитом
Глава МВД Армении прибыла в Грузию с официальным визитом
Sputnik Грузия
Визит состоялся в рамках углубления регулярных контактов между ведомствами 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян прибыла с официальным визитом в Тбилиси по приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили, сообщили в пресс-службе ведомства.Визит Саргсян в Грузию проходит на фоне регулярных контактов между руководителями правоохранительных ведомств двух стран. 30 июня министр внутренних дел Армении принимала в Ереване делегацию во главе с Тамазашвили. В июле 2025 года глава МВД Армении прибыла в Тбилиси для подписания соглашения о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан).Глава МВД Грузии встретил свою армянскую коллегу в Международном аэропорту Тбилиси. Саргсян прибыла в Грузию вместе с делегацией.Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по биометрическим ID-картам.В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения
Глава МВД Армении прибыла в Грузию с официальным визитом
13:51 14.09.2026 (обновлено: 14:18 14.09.2026)
Визит состоялся в рамках углубления регулярных контактов между ведомствами
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян прибыла с официальным визитом в Тбилиси по приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили, сообщили в пресс-службе ведомства.
Визит Саргсян в Грузию проходит на фоне регулярных контактов между руководителями правоохранительных ведомств двух стран. 30 июня министр внутренних дел Армении принимала в Ереване делегацию во главе с Тамазашвили. В июле 2025 года глава МВД Армении прибыла в Тбилиси для подписания соглашения о реадмиссии (возвращении нелегально проживающих граждан).
Глава МВД Грузии встретил свою армянскую коллегу в Международном аэропорту Тбилиси. Саргсян прибыла в Грузию вместе с делегацией.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по биометрическим ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.