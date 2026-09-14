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Глава СГБ Грузии ушел в отставку!

Глава СГБ Грузии ушел в отставку!

Sputnik Грузия

Геладзе продолжит государственную службу уже в другом ведомстве и на другой должности 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Гела (Гека) Геладзе покинул пост главы Службы государственной безопасности Грузии, сообщается в официальном письме, опубликованном на сайте службы.Парламент Грузии 28 апреля утвердил Гелу Геладзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. До этого назначения Геладзе был заместителем главы СГБ, после чего в мае 2025 года возглавил МВД Грузии.По его словам, занимать должность главы СГБ было огромной ответственностью и возможностью служить Грузии.Он также поблагодарил политическую команду "Грузинской мечты", особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, за оказанное доверие.Бывший министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист. Карьеру он начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а затем – помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе Министерства внутренних дел Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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