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Глава СГБ Грузии ушел в отставку!
Глава СГБ Грузии ушел в отставку!
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Геладзе продолжит государственную службу уже в другом ведомстве и на другой должности 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Гела (Гека) Геладзе покинул пост главы Службы государственной безопасности Грузии, сообщается в официальном письме, опубликованном на сайте службы.Парламент Грузии 28 апреля утвердил Гелу Геладзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. До этого назначения Геладзе был заместителем главы СГБ, после чего в мае 2025 года возглавил МВД Грузии.По его словам, занимать должность главы СГБ было огромной ответственностью и возможностью служить Грузии.Он также поблагодарил политическую команду "Грузинской мечты", особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, за оказанное доверие.Бывший министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист. Карьеру он начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а затем – помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе Министерства внутренних дел Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, сгб
Глава СГБ Грузии ушел в отставку!
11:59 14.09.2026 (обновлено: 12:32 14.09.2026)
Геладзе продолжит государственную службу уже в другом ведомстве и на другой должности
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Гела (Гека) Геладзе покинул пост главы Службы государственной безопасности Грузии, сообщается в официальном письме, опубликованном на сайте службы.
Парламент Грузии 28 апреля утвердил Гелу Геладзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. До этого назначения Геладзе был заместителем главы СГБ, после чего в мае 2025 года возглавил МВД Грузии.
"Я принял решение оставить должность главы Службы государственной безопасности Грузии. После консультаций с политической командой я продолжу деятельность в другом ведомстве, где и впредь с полной ответственностью буду служить интересам нашей страны и общества", – написал Геладзе.
По его словам, занимать должность главы СГБ было огромной ответственностью и возможностью служить Грузии.
"Хочу выразить особую благодарность каждому сотруднику Службы государственной безопасности за профессионализм, самоотверженность и важную работу, которую они ежедневно выполняют ради безопасности нашей страны", – добавил Геладзе.
Он также поблагодарил политическую команду "Грузинской мечты", особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, за оказанное доверие.
Бывший министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист. Карьеру он начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а затем – помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе Министерства внутренних дел Грузии.