https://sputnik-georgia.ru/20260914/gruzinskaya-shkola-otstavanie-sokraschaetsya---video-300598397.html

Грузинская школа: отставание сокращается – видео

Грузинская школа: отставание сокращается – видео

Sputnik Грузия

Грузинские школьники по-прежнему отстают по качеству обучения от среднего международного уровня, однако последние исследования показывают заметное улучшение за... 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T19:05+0400

2026-09-14T19:05+0400

2026-09-14T19:09+0400

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Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся фиксирует, что по уровню знаний среди школьников среди 91 страны мира.Грузия значительно улучшила позиции по сравнению с 2022 годом. В математике и естественных науках показатели стали лучшими для Грузии за последние 10 лет. Уменьшилась и доля школьников с низкими результатами, а разрыв между городскими и сельскими школами сократился.Всемирный банк отмечает, что, несмотря на улучшения, результаты грузинских школьников уступают показателям стран с сопоставимым уровнем доходов. Эксперты Всемирного банка считают, что проблема не только в объёме финансирования, но и в эффективности его использования и правильном распределении ресурсов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, видеоклуб , образование, школа, видео