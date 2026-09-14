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Грузинская школа: отставание сокращается – видео
Грузинская школа: отставание сокращается – видео
Sputnik Грузия
Грузинские школьники по-прежнему отстают по качеству обучения от среднего международного уровня, однако последние исследования показывают заметное улучшение за... 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T19:05+0400
2026-09-14T19:09+0400
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Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся фиксирует, что по уровню знаний среди школьников среди 91 страны мира.Грузия значительно улучшила позиции по сравнению с 2022 годом. В математике и естественных науках показатели стали лучшими для Грузии за последние 10 лет. Уменьшилась и доля школьников с низкими результатами, а разрыв между городскими и сельскими школами сократился.Всемирный банк отмечает, что, несмотря на улучшения, результаты грузинских школьников уступают показателям стран с сопоставимым уровнем доходов. Эксперты Всемирного банка считают, что проблема не только в объёме финансирования, но и в эффективности его использования и правильном распределении ресурсов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, видеоклуб , образование, школа, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, видеоклуб , образование, школа, видео

Грузинская школа: отставание сокращается – видео

19:05 14.09.2026 (обновлено: 19:09 14.09.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинские школьники по-прежнему отстают по качеству обучения от среднего международного уровня, однако последние исследования показывают заметное улучшение за 2025 год
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся фиксирует, что по уровню знаний среди школьников среди 91 страны мира.

Грузия значительно улучшила позиции по сравнению с 2022 годом. В математике и естественных науках показатели стали лучшими для Грузии за последние 10 лет. Уменьшилась и доля школьников с низкими результатами, а разрыв между городскими и сельскими школами сократился.

Всемирный банк отмечает, что, несмотря на улучшения, результаты грузинских школьников уступают показателям стран с сопоставимым уровнем доходов. Эксперты Всемирного банка считают, что проблема не только в объёме финансирования, но и в эффективности его использования и правильном распределении ресурсов.
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