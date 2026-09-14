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Грузия готовит отчет для ВОЗ о результатах борьбы с гепатитами B и C

Грузия готовит отчет для ВОЗ о результатах борьбы с гепатитами B и C

Sputnik Грузия

Грузия добилась феноменальных результатов в борьбе с гепатитами B и C 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T12:51+0400

2026-09-14T12:51+0400

2026-09-14T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузия готова представить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) национальный отчет о результатах искоренения вирусных гепатитов B и C, сообщили в пресс-службе Минздрава.Национальный совет по валидации элиминации гепатитов был создан приказом министра здравоохранения Грузии. В него входят профильные структуры правительства и парламента, представители академических кругов, медицинской сферы, международных организаций и гражданского общества.Отчет, подтверждающий успехи Грузии, будет представлен ВОЗ в ближайшие дни. Документ отражает результаты Грузии в сфере элиминации гепатитов B и C.Документ охватывает два основных направления: прогресс на пути к элиминации гепатита C и валидацию элиминации передачи гепатита B от матери к ребенку.Проект национального отчета рассмотрели на втором заседании Национального совета по валидации элиминации вирусных гепатитов под председательством министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе. Члены совета единогласно одобрили представленную версию проекта.Согласно данным отчета, 88,5% пациентов с хроническим гепатитом C диагностированы, а 87,1% диагностированных пациентов уже начали лечение. Эти показатели превышают целевые значения, установленные ВОЗ. При этом показатель излечения от гепатита C достигает 99%.Второй шанс начался: абитуриенты могут повторно поступить в вузы Грузии>>Значительный прогресс достигнут и в борьбе с гепатитом B. Грузия уже выполнила региональные цели ВОЗ: распространенность гепатита B среди детей составляет 0,03%, охват новорожденных вакцинацией против гепатита B достиг 95,5%, а охват трехдозовой вакцинацией – 90,5%.По информации ведомства, достигнутые с 2015 года результаты стали следствием последовательной и масштабной работы. За этот период в стране была создана национальная программа, значительно снизилось бремя гепатита C, достигнуты региональные цели ВОЗ по контролю гепатита B, а также сформированы необходимые для долгосрочной устойчивости программы политика, медицинские услуги и система эпидемиологического надзора.Как отметили в ведомстве, Грузия имеет все основные предпосылки для того, чтобы стать одной из первых стран мира, которая получит от ВОЗ международное признание высокого "золотого" уровня (Gold Tier) в сфере элиминации вирусных гепатитов.В министерстве подчеркнули, что это достижение является результатом последовательной государственной политики, многолетней профессиональной работы грузинских специалистов и эффективного сотрудничества с международными партнерами.Программы Минздрава Бесплатные программы предназначены для граждан Грузии. Бенефициарами программы лечения гепатита В являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев. Что касается программы лечения гепатита С, то она в Грузии стартовала еще в 2015 году, и ее участникам предоставляют противовирусный препарат "Совальди". Вакцину от гепатита В в Грузии детям делают три раза: при рождении, в два и в четыре месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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