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Исторический максимум: Минэкономики о транспортном секторе Грузии

Исторический максимум: Минэкономики о транспортном секторе Грузии

Sputnik Грузия

Общий объем грузов составил 13,7 миллиона тонн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T20:51+0400

2026-09-14T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Транспортно-логистический сектор Грузии за первые восемь месяцев 2026 года побил рекорды последнего десятилетия – по предварительным данным, исторического максимума одновременно достигли объемы перевозок в гражданской авиации, на железной дороге, а также в морских портах и терминалах страны, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.По информации Минэкономики, общий объем грузов, обработанных в морских портах и терминалах Грузии, составил 13,7 миллиона тонн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Этот показатель является самым высоким результатом за январь-август за последние 10 лет, при этом рост зафиксирован во всех категориях грузов.За этот же период количество контейнеров, обработанных в портах, составило 554 174 TEU, что на 9% превышает показатель предыдущего года и также является рекордом десятилетия.Что касается железнодорожного сектора, то общий объем грузов, перевезенных по железной дороге, достиг 9,7 миллиона тонн, что на 11% превышает показатель за восемь месяцев 2025 года.Минэкономики особо отметило объем грузов, перевезенных непосредственно в режиме транзита, который вырос на 14%.Что касается воздушного грузооборота, аэропорты обработали 29,3 тысячи тонн грузов, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года и также является рекордом десятилетия.В авиационном секторе положительная динамика наблюдается и в сфере пассажирских перевозок.За отчетный период международные аэропорты Грузии обслужили 5,7 миллиона пассажиров, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом и является самым высоким результатом за первые восемь месяцев года за последнее десятилетие.Кроме того, непосредственно в августе по количеству перевезенных пассажиров был зафиксирован исторический максимум и в месячном разрезе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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