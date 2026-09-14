https://sputnik-georgia.ru/20260914/kadrovye-perestanovki-v-minfine-gruzii---naznacheny-novye-glavy-dvukh-sluzhb-300593403.html

Кадровые перестановки в Минфине Грузии - назначены новые главы двух служб

Кадровые перестановки в Минфине Грузии - назначены новые главы двух служб

Sputnik Грузия

Мамука Бараташвили и Мераб Гамкрелидзе заняли руководящие должности в Министерстве финансов страны 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T17:51+0400

2026-09-14T17:51+0400

2026-09-14T17:51+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Новым главой Службы доходов Министерства финансов Грузии назначен Мамука Бараташвили, а главой Следственной службы Министерства финансов — Мераб Гамкрелидзе, сообщили в администрации правительства.Два высокопоставленных чиновника Министерства финансов Грузии — глава Службы доходов Михаил Маглакелидзе и начальник Следственной службы Леван Харабадзе — покинули занимаемые должности в субботу, 12 сентября. Оба проработали на своих постах около пяти месяцев.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили встретился с недавно назначенными руководителями служб.Премьер поздравил чиновников с назначением и пожелал им успехов.Мамука Бараташвили имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов. В 2020–2021 годах он был первым заместителем главы Службы доходов, а в 2011–2020 годах возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики Министерства финансов.До настоящего времени Мераб Гамкрелидзе занимал должность главы юридического департамента Службы доходов. Он имеет многолетний опыт работы в Следственной службе.Как ранее сообщили СМИ, причиной отставки Маглакелидзе стало его заявление по собственному желанию. В случае Харабадзе причина ухода не озвучивается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе