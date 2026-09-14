https://sputnik-georgia.ru/20260914/kadrovye-perestanovki-v-pravitelstve-gruzii-vyzvany-rezultatami-raboty--vitse-spiker-300594499.html

Кадровые перестановки в правительстве Грузии вызваны результатами работы – вице-спикер

Кадровые перестановки в правительстве Грузии вызваны результатами работы – вице-спикер

Sputnik Грузия

Частые перестановки – не лучшая практика, но они вызваны существующей необходимостью 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T21:51+0400

2026-09-14T21:51+0400

2026-09-14T21:51+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Частые кадровые изменения нельзя назвать хорошим явлением, однако есть формула, которую необходимо учитывать: все оценивается по результатам, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский, комментируя назначение нового главы Службы государственной безопасности.Гела (Гека) Геладзе покинул пост главы Службы государственной безопасности Грузии в понедельник, 14 сентября. На должность руководителя СГБ премьер Ираклий Кобахидзе представил кандидатуру Тамаза Борашвили. Парламент Грузии должен утвердить ее 16 сентября.По его словам, в лице Борашвили выбран лучший кандидат, и правильным решением было назначить руководителя не со стороны, а изнутри системы.Вице-спикер также отметил, что Гела (Гека) Геладзе прошел достаточно интересный период работы как в МВД, так и в Службе государственной безопасности.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года занимает пост заместителя главы СГБ.Что касается бывшего главы Службы государственной безопасности Гелы Геладзе, то он займет должность заместителя министра внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб