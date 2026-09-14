https://sputnik-georgia.ru/20260914/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-300581547.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат на 6,4% 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T09:01+0400

2026-09-14T09:01+0400

2026-09-14T09:01+0400

экономика

грузия

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915565_0:170:2049:1322_1920x0_80_0_0_e3599562dd980b8d77c0185a177a94ff.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в июле 2026 года вырос на 0,8% по сравнению с июнем, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц изменился следующим образом:По данным "Сакстата", рост индекса в июле по сравнению с июнем в основном обусловлен увеличением зарплат на 6,4%.В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 4,3%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 15,2%.По отдельным сегментам индекс за год изменился следующим образом:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"