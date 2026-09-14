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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат на 6,4% 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T09:01+0400
2026-09-14T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в июле 2026 года вырос на 0,8% по сравнению с июнем, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц изменился следующим образом:По данным "Сакстата", рост индекса в июле по сравнению с июнем в основном обусловлен увеличением зарплат на 6,4%.В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 4,3%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 15,2%.По отдельным сегментам индекс за год изменился следующим образом:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат на 6,4%
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в июле 2026 года вырос на 0,8% по сравнению с июнем, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По отдельным сегментам индекс за месяц изменился следующим образом:
в жилищном строительстве снизился на 1,3%;
в нежилищном строительстве вырос на 5,1%;
в гражданском строительстве вырос на 1%.
По данным "Сакстата", рост индекса в июле по сравнению с июнем в основном обусловлен увеличением зарплат на 6,4%.
В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 4,3%, что главным образом было вызвано ростом стоимости транспортировки, топлива и электроэнергии на 15,2%.
По отдельным сегментам индекс за год изменился следующим образом:
в жилищном строительстве вырос на 0,5%;
в нежилищном строительстве снизился на 8,2%;
в гражданском строительстве вырос на 6,4%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.