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Коррупция бьет по поддержке Киева в ЕС – евродепутат Картайзер

Коррупция бьет по поддержке Киева в ЕС – евродепутат Картайзер

Sputnik Грузия

Последние громкие коррупционные скандалы приводят к снижению поддержки Киева среди европейцев 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T16:00+0400

2026-09-14T16:00+0400

2026-09-14T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Общественная поддержка Украины в странах Евросоюза в последние месяцы заметно ослабевает, а одной из причин такой тенденции являются коррупционные скандалы, считает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.По его мнению, отношение европейцев к Украине ухудшилось, в частности, после получившей резонанс истории с "золотым унитазом". Евродепутат связывает снижение поддержки Киева с масштабами коррупции в стране.Ситуацию Картайзер прокомментировал на фоне новых событий вокруг украинских антикоррупционных структур.Ушедший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ранее сообщил о подготовке обвинения в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.По утверждению Кравченко, речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также о фиктивном усыновлении, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности в суде.Летом 2025 года украинские власти уже столкнулись с серьезным скандалом вокруг антикоррупционной системы после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии изменения были отменены на фоне протестов внутри страны и критики со стороны западных партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

в мире, политика, люксембург, киев, украина, европарламент, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), обострение ситуации вокруг украины