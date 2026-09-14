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Коррупция бьет по поддержке Киева в ЕС – евродепутат Картайзер
Коррупция бьет по поддержке Киева в ЕС – евродепутат Картайзер
Sputnik Грузия
Последние громкие коррупционные скандалы приводят к снижению поддержки Киева среди европейцев 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T16:00+0400
2026-09-14T16:00+0400
2026-09-14T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Общественная поддержка Украины в странах Евросоюза в последние месяцы заметно ослабевает, а одной из причин такой тенденции являются коррупционные скандалы, считает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.По его мнению, отношение европейцев к Украине ухудшилось, в частности, после получившей резонанс истории с "золотым унитазом". Евродепутат связывает снижение поддержки Киева с масштабами коррупции в стране.Ситуацию Картайзер прокомментировал на фоне новых событий вокруг украинских антикоррупционных структур.Ушедший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ранее сообщил о подготовке обвинения в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.По утверждению Кравченко, речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также о фиктивном усыновлении, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности в суде.Летом 2025 года украинские власти уже столкнулись с серьезным скандалом вокруг антикоррупционной системы после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии изменения были отменены на фоне протестов внутри страны и критики со стороны западных партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, люксембург, киев, украина, европарламент, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, люксембург, киев, украина, европарламент, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), обострение ситуации вокруг украины
Коррупция бьет по поддержке Киева в ЕС – евродепутат Картайзер
16:00 14.09.2026 (обновлено: 19:05 14.09.2026)
Последние громкие коррупционные скандалы приводят к снижению поддержки Киева среди европейцев
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Общественная поддержка Украины в странах Евросоюза в последние месяцы заметно ослабевает, а одной из причин такой тенденции являются коррупционные скандалы, считает депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости
.
По его мнению, отношение европейцев к Украине ухудшилось, в частности, после получившей резонанс истории с "золотым унитазом". Евродепутат связывает снижение поддержки Киева с масштабами коррупции в стране.
Ситуацию Картайзер прокомментировал на фоне новых событий вокруг украинских антикоррупционных структур.
Ушедший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ранее сообщил о подготовке обвинения в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.
По утверждению Кравченко, речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также о фиктивном усыновлении, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности в суде.
Летом 2025 года украинские власти уже столкнулись с серьезным скандалом вокруг антикоррупционной системы после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии изменения были отменены на фоне протестов внутри страны и критики со стороны западных партнеров.