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На полной скорости: необычные гонки в Тбилиси – видео
На полной скорости: необычные гонки в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Самодельные болиды покорили Тбилиси. В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Участники соревновались на Винном подъёме в... 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T18:45+0400
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На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей . Болиды приводила в движение только сила гравитации. Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров. Помимо скорости, жюри также оценивало оригинальность конструкции болида.Интерес к гонке был высоким – заявки на участие подали около 150 команд, из которых до финального этапа допустили 20. Главным призом была поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, тбилиси, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, тбилиси, видеоклуб , грузия, видео
На полной скорости: необычные гонки в Тбилиси – видео
18:45 14.09.2026 (обновлено: 19:00 14.09.2026)
Самодельные болиды покорили Тбилиси. В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города
На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей . Болиды приводила в движение только сила гравитации. Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров. Помимо скорости, жюри также оценивало оригинальность конструкции болида.
Интерес к гонке был высоким – заявки на участие подали около 150 команд, из которых до финального этапа допустили 20. Главным призом была поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.