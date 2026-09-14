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НАТО владеет тайным оружием против России - Рютте
НАТО владеет тайным оружием против России - Рютте
Sputnik Грузия
Военному блоку есть чем противостоять Москве, но часть мер останется в тайне 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T16:25+0400
2026-09-14T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс имеет в своем распоряжении различные способы реагирования на действия России, однако не все из них будут предаваться огласке, сообщает РИА Новости.Генсек НАТО также заявил, что альянс намерен не только продолжить поддержку Украины, но и увеличить ее объемы.Россия, в свою очередь, в последние годы неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО вблизи своих западных границ. Москва также выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, москва, европа, нато
НАТО владеет тайным оружием против России - Рютте
16:25 14.09.2026 (обновлено: 17:49 14.09.2026)
Военному блоку есть чем противостоять Москве, но часть мер останется в тайне
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс имеет в своем распоряжении различные способы реагирования на действия России, однако не все из них будут предаваться огласке, сообщает РИА Новости
.
"У нас есть все варианты ответа. Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет", - заявил Рютте.
Генсек НАТО также заявил, что альянс намерен не только продолжить поддержку Украины, но и увеличить ее объемы.
Россия, в свою очередь, в последние годы неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО вблизи своих западных границ. Москва также выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе.