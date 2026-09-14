https://sputnik-georgia.ru/20260914/nato-vladeet-taynym-oruzhiem-protiv-rossii---ryutte-300595183.html

НАТО владеет тайным оружием против России - Рютте

НАТО владеет тайным оружием против России - Рютте

Sputnik Грузия

Военному блоку есть чем противостоять Москве, но часть мер останется в тайне 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс имеет в своем распоряжении различные способы реагирования на действия России, однако не все из них будут предаваться огласке, сообщает РИА Новости.Генсек НАТО также заявил, что альянс намерен не только продолжить поддержку Украины, но и увеличить ее объемы.Россия, в свою очередь, в последние годы неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО вблизи своих западных границ. Москва также выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, москва, европа, нато