https://sputnik-georgia.ru/20260914/naznachen-novyy-glava-sgb-gruzii-300589053.html

Назначен новый глава СГБ Грузии

Назначен новый глава СГБ Грузии

Sputnik Грузия

Новым руководителем Службы государственной безопасности станет Тамаз Борашвили 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T14:06+0400

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2026-09-14T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Службу государственной безопасности Грузии возглавит Тамаз Борашвили, его кандидатуру сегодня же представят парламенту Грузии на утверждение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.До настоящего времени Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.Премьер уверен, что парламент Грузии выразит доверие Борашвили.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года занимает пост заместителя главы СГБ.Что касается бывшего главы Службы государственной безопасности Гелы Геладзе, то он займет должность заместителя министра внутренних дел.До перехода в СГБ в апреле 2026 года Геладзе занимал должность министра внутренних дел. О своем уходе с поста главы Службы государственной безопасности Геладзе сообщил в понедельник, 14 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб