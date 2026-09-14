https://sputnik-georgia.ru/20260914/naznachen-novyy-glava-sgb-gruzii-300589053.html
Назначен новый глава СГБ Грузии
Назначен новый глава СГБ Грузии
Sputnik Грузия
Новым руководителем Службы государственной безопасности станет Тамаз Борашвили 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T14:06+0400
2026-09-14T14:06+0400
2026-09-14T15:06+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0e/300588891_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_dfc5de9c5d13595825dd14c159014784.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Службу государственной безопасности Грузии возглавит Тамаз Борашвили, его кандидатуру сегодня же представят парламенту Грузии на утверждение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.До настоящего времени Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.Премьер уверен, что парламент Грузии выразит доверие Борашвили.Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года занимает пост заместителя главы СГБ.Что касается бывшего главы Службы государственной безопасности Гелы Геладзе, то он займет должность заместителя министра внутренних дел.До перехода в СГБ в апреле 2026 года Геладзе занимал должность министра внутренних дел. О своем уходе с поста главы Службы государственной безопасности Геладзе сообщил в понедельник, 14 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0e/300588891_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_f465b6596a9aa8dfa1189636ae263829.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб
Назначен новый глава СГБ Грузии
14:06 14.09.2026 (обновлено: 15:06 14.09.2026)
Новым руководителем Службы государственной безопасности станет Тамаз Борашвили
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Службу государственной безопасности Грузии возглавит Тамаз Борашвили, его кандидатуру сегодня же представят парламенту Грузии на утверждение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
До настоящего времени Тамаз Борашвили занимал должность заместителя главы СГБ.
"Сегодня на должность главы Службы государственной безопасности Грузии мы представим парламенту кандидатуру Тамаза Борашвили. Тамаз Борашвили более 20 лет служит в правоохранительной системе. В системе государственной безопасности он начал работать с самой низкой должности и прошел последовательный карьерный путь", – заявил Кобахидзе.
Премьер уверен, что парламент Грузии выразит доверие Борашвили.
Биография Тамаза Борашвили тесно связана со Службой государственной безопасности. В течение многих лет он занимал должность директора Департамента государственной безопасности СГБ, а с 4 сентября 2025 года занимает пост заместителя главы СГБ.
Что касается бывшего главы Службы государственной безопасности Гелы Геладзе, то он займет должность заместителя министра внутренних дел.
"Гека Геладзе займет должность заместителя министра внутренних дел. Своими знаниями и опытом он значительно усилит команду Министерства внутренних дел Грузии. Еще раз благодарю Геку Геладзе за проделанную работу и желаю ему успехов", – заявил Кобахидзе.
До перехода в СГБ в апреле 2026 года Геладзе занимал должность министра внутренних дел. О своем уходе с поста главы Службы государственной безопасности Геладзе сообщил в понедельник, 14 сентября.