https://sputnik-georgia.ru/20260914/okruzheny-i-bez-snabzheniya---gruppirovka-vsu-v-kotle-pod-volchanskom-300595679.html

Окружены и без снабжения - группировка ВСУ в котле под Волчанском

Окружены и без снабжения - группировка ВСУ в котле под Волчанском

Sputnik Грузия

Возможности украинских военнослужащих выйти из окружения без значительных потерь крайне ограничены 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T14:31+0400

2026-09-14T14:31+0400

2026-09-14T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Часть украинских подразделений, которые, по данным российской стороны, находятся в окружении на северо-западе Харьковской области, испытывает нехватку продовольствия и боеприпасов, сообщает РИА Новости.По существующим данным, снабжение оказавшихся в окружении подразделений существенно затруднено. Попытки доставлять продовольствие, боеприпасы и технические средства по воздуху, как утверждается, пресекаются российскими операторами дронов-перехватчиков.Также было заявлено, что возможности украинских военнослужащих выйти из окружения без значительных потерь крайне ограничены.Президент России Владимир Путин 1 сентября сообщил о завершении окружения группировки украинских войск численностью до 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области. По его словам, ликвидация окруженной группировки позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.Минобороны России 7 сентября заявило, что подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. По данным ведомства на тот момент, в нем находились около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Российское Минобороны также утверждает, что с начала сентября в районе окружения были уничтожены до 460 военнослужащих ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, владимир путин, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины