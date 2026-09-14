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Пенсионная амнистия в Грузии: работодателям спишут штрафы
Пенсионная амнистия в Грузии: работодателям спишут штрафы
Sputnik Грузия
Государство планирует простить штрафы на общую сумму 43 миллиона лари 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T23:51+0400
2026-09-14T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Государство готово списать штрафы на общую сумму 43 миллиона лари, начисленные из-за задолженности перед Пенсионным фондом, если компании до конца года полностью погасят основную сумму долга и пени, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.По информации Папуашвили, соответствующий законодательный пакет коснется примерно 13,5 тысячи работодателей и уже представлен в парламент.По его словам, согласно законодательным поправкам, размер штрафов уменьшится: вместо предусмотренных до сих пор 500 лари за первое нарушение и 1 000 лари за повторное штраф составит 300 лари.Кроме того, в Пенсионном фонде будет создана служба по рассмотрению споров, что, по разъяснению Папуашвили, позволит рассматривать спорные вопросы до обращения в суд.Согласно проекту, предусматривается возможность поэтапной выплаты пенсионных взносов в течение срока до 18 месяцев.Также меняется порядок вручения и обжалования штрафов. В частности, в случае погашения задолженности по взносам в течение 10 дней штраф будет аннулирован, а при его обжаловании исполнение решения будет приостановлено.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.По состоянию на конец августа 2026 года участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,8 миллиона человек. Из них выплаты получили 35,8 тысячи человек на общую сумму 185,2 миллиона лари.Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовом доходе от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%.Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название "Пенсионный фонд" и управляется единым органом – советом правления, который заменил инвестиционный и наблюдательный советы. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет инвестиционные, административно-оперативные и иные функции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, шалва папуашвили, тбилиси, пенсия, пенсионная реформа
грузия, новости, экономика, шалва папуашвили, тбилиси, пенсия, пенсионная реформа

Пенсионная амнистия в Грузии: работодателям спишут штрафы

23:51 14.09.2026
© photo: Parliament of GeorgiaПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2026
© photo: Parliament of Georgia
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Государство планирует простить штрафы на общую сумму 43 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Государство готово списать штрафы на общую сумму 43 миллиона лари, начисленные из-за задолженности перед Пенсионным фондом, если компании до конца года полностью погасят основную сумму долга и пени, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.
По информации Папуашвили, соответствующий законодательный пакет коснется примерно 13,5 тысячи работодателей и уже представлен в парламент.

"Наш интерес заключается в том, чтобы работодатель не вредил своему сотруднику и своевременно и в полном объеме вносил сумму пенсионных накоплений, в которых своей долей участвует и государство. Если будет покрыта основная сумма и пени, часть штрафа будет снята", – заявил Папуашвили.

По его словам, согласно законодательным поправкам, размер штрафов уменьшится: вместо предусмотренных до сих пор 500 лари за первое нарушение и 1 000 лари за повторное штраф составит 300 лари.
Кроме того, в Пенсионном фонде будет создана служба по рассмотрению споров, что, по разъяснению Папуашвили, позволит рассматривать спорные вопросы до обращения в суд.
Согласно проекту, предусматривается возможность поэтапной выплаты пенсионных взносов в течение срока до 18 месяцев.
Также меняется порядок вручения и обжалования штрафов. В частности, в случае погашения задолженности по взносам в течение 10 дней штраф будет аннулирован, а при его обжаловании исполнение решения будет приостановлено.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
По состоянию на конец августа 2026 года участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,8 миллиона человек. Из них выплаты получили 35,8 тысячи человек на общую сумму 185,2 миллиона лари.
Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовом доходе от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%.
Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название "Пенсионный фонд" и управляется единым органом – советом правления, который заменил инвестиционный и наблюдательный советы. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет инвестиционные, административно-оперативные и иные функции.
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