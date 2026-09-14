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Премьер Грузии встретился с главой МВД Армении

Премьер Грузии встретился с главой МВД Армении

Sputnik Грузия

Кобахидзе и Саргсян обсудили сотрудничество двух стран в правоохранительной сфере, а также стратегическое партнерство в целом 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T15:51+0400

2026-09-14T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Армении Арпине Саргсян, которая находится в стране с официальным визитом, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.Стороны обсудили тесное сотрудничество Грузии и Армении в правоохранительной сфере, стратегическое партнерство двух стран, а также ситуацию в регионе. На встрече было отмечено, что прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества создает заключенное между министерствами внутренних дел Грузии и Армении соглашение о борьбе с преступностью.Особое внимание стороны уделили успешно проведенным совместным операциям по борьбе с наркопреступностью и незаконной миграцией.Кобахидзе и Саргсян также обсудили значение стратегического партнерства между Грузией и Арменией и возможности дальнейшего углубления двусторонних отношений.Кроме того, стороны затронули текущие процессы в регионе. Премьер-министр Грузии вновь подчеркнул, что Тбилиси твердо поддерживает укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.Во встрече также приняли участие министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Ашот Смбатян.Саргсян прибыла в Тбилиси 14 сентября с официальным визитом по приглашению главы МВД Грузии Сулхана Тамазашвили. Визит проходит на фоне регулярных контактов между руководителями правоохранительных ведомств двух стран.В июне Тамазашвили посетил Ереван во главе грузинской делегации, а в июле 2025 года Саргсян приезжала в Тбилиси для подписания соглашения о реадмиссии.Грузия и АрменияГрузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по биометрическим ID-картам.В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, ираклий кобахидзе