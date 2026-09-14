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Сборная Грузии по регби в ноябре в рамках Кубка наций проведет три домашних матча

Сборная Грузии по регби в ноябре в рамках Кубка наций проведет три домашних матча

Sputnik Грузия

Первые три матча Кубка наций Грузия провела летом в рамках турне по Южной Америке, одержав три победы 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сборная Грузии по регби в рамках Кубка наций World Rugby 2026 сыграет в ноябре на стадионах "Авчала" и имени Михаила Месхи три матча против сборных Канады, Тонга и США. Первые три матча Кубка наций Грузия провела летом в рамках турне по Южной Америке, одержав три победы. Сейчас сборная с 14 очками лидирует в группе Европы, Азии и Африки. Еще одной непобежденной командой остается США, также набравшая 14 очков и возглавляющая группу Америки и Тихого океана. Ноябрьскую кампанию "Борджголоснеби" начнут 7 ноября матчем против Канады на стадионе "Авчала". 14 ноября там же грузинская сборная сыграет с Тонга. А 21 ноября на стадионе имени Михаила Месхи Грузия встретится с США в матче за титул. После ноябрьских матчей сборные, занявшие первые места в своих группах, будут объявлены первыми чемпионами Кубка наций. Двенадцать участников Кубка наций разделены по географическому принципу на две группы. В июльском и ноябрьском окнах каждая команда по круговой системе сыграет со всеми сборными из другой группы. После этого команды, занявшие первые места в каждой группе, будут объявлены первыми чемпионами Кубка наций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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