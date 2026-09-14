Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?

© Courtesy of Irakli Kobakhidze Правительство Грузии © Courtesy of Irakli Kobakhidze

Правящая партия "Грузинская мечта" проводит частые кадровые перестановки в правительстве, что вызывает неоднозначную реакцию у населения страны