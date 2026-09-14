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Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?
Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?
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Правящая партия "Грузинская мечта" проводит частые кадровые перестановки в правительстве, что вызывает неоднозначную реакцию у населения страны 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T13:05+0400
2026-09-14T13:05+0400
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политика, грузия, новости, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?
13:05 14.09.2026 (обновлено: 14:13 14.09.2026)
Правящая партия "Грузинская мечта" проводит частые кадровые перестановки в правительстве, что вызывает неоднозначную реакцию у населения страны