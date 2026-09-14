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Назначен новый глава СГБ Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20260914/schitaete-li-vy-postoyannye-perestanovki-v-pravitelstve-pozitivnym-yavleniem-300588036.html
Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?
Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" проводит частые кадровые перестановки в правительстве, что вызывает неоднозначную реакцию у населения страны 14.09.2026, Sputnik Грузия
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Считаете ли вы постоянные перестановки в правительстве позитивным явлением?

13:05 14.09.2026 (обновлено: 14:13 14.09.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПравительство Грузии
Правительство Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Правящая партия "Грузинская мечта" проводит частые кадровые перестановки в правительстве, что вызывает неоднозначную реакцию у населения страны
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