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Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость

Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость

Sputnik Грузия

Демографическая убыль охватывает практически всю страну – исключение составляют лишь Тбилиси и Аджария, где рождаемость все еще превышает смертность 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2026 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. По данным "Сакстата", в период с января по июнь 2026 года в Грузии родилось около 17,5 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 22,2 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси. Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,6 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо-Сванети с убылью населения в 1,1 тысячи и регион Кахети с убылью населения в 791 человека. В Аджарии в первой половине 2026 года прирост населения составил 330 человек, в Тбилиси – 424 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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