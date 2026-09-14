Стала известна культурная программа Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

"Принцип формирования культурной программы такой, что мы подошли к этому вопросу особенно внимательно, и нам было важно, с одной стороны, показать все вот это многообразие российской культуры, о которой я говорил, и с точки зрения народности, национальности, каких-то традиций, и с точки зрения направлений, которые традиционно в нашей стране очень развитые и имеют большой успех в мире. Это и театральное искусство, это и академическое искусство во всех его проявлениях, да, и изобразительное искусство", - рассказал заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.