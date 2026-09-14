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Стала известна культурная программа Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Стала известна культурная программа Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Sputnik Грузия
В Екатеринбург прибыли представители 191 страны 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T12:31+0400
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екатеринбург
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фестиваль
молодежь
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Культурную программу Международного фестиваля молодежи презентовали в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости. О мероприятиях, подготовленных для участников фестиваля, рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла на территории выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".По словам замминистра, организаторы стремились придать культурной программе международный характер, пригласив зарубежных артистов, в том числе исполнителей международного уровня и победителей различных конкурсов и фестивалей, чтобы создать пространство, объединяющее культурное многообразие разных стран.Першин также обратил внимание на широкую географию фестиваля: в Екатеринбург прибыли представители 191 страны.Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его участниками станут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, екатеринбург, россия, фестиваль, молодежь
в мире, екатеринбург, россия, фестиваль, молодежь

Стала известна культурная программа Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

12:31 14.09.2026 (обновлено: 17:48 14.09.2026)
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкФестиваль "Фонтанка SUP" в Санкт-Петербурге
Фестиваль Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2026
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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В Екатеринбург прибыли представители 191 страны
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Культурную программу Международного фестиваля молодежи презентовали в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
О мероприятиях, подготовленных для участников фестиваля, рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла на территории выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".
"Принцип формирования культурной программы такой, что мы подошли к этому вопросу особенно внимательно, и нам было важно, с одной стороны, показать все вот это многообразие российской культуры, о которой я говорил, и с точки зрения народности, национальности, каких-то традиций, и с точки зрения направлений, которые традиционно в нашей стране очень развитые и имеют большой успех в мире. Это и театральное искусство, это и академическое искусство во всех его проявлениях, да, и изобразительное искусство", - рассказал заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.
По словам замминистра, организаторы стремились придать культурной программе международный характер, пригласив зарубежных артистов, в том числе исполнителей международного уровня и победителей различных конкурсов и фестивалей, чтобы создать пространство, объединяющее культурное многообразие разных стран.
Першин также обратил внимание на широкую географию фестиваля: в Екатеринбург прибыли представители 191 страны.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его участниками станут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
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