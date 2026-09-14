Стала известна культурная программа Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
12:31 14.09.2026 (обновлено: 17:48 14.09.2026)
© photo: Sputnik / Alexei Danichev/
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В Екатеринбург прибыли представители 191 страны
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Культурную программу Международного фестиваля молодежи презентовали в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
О мероприятиях, подготовленных для участников фестиваля, рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла на территории выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".
"Принцип формирования культурной программы такой, что мы подошли к этому вопросу особенно внимательно, и нам было важно, с одной стороны, показать все вот это многообразие российской культуры, о которой я говорил, и с точки зрения народности, национальности, каких-то традиций, и с точки зрения направлений, которые традиционно в нашей стране очень развитые и имеют большой успех в мире. Это и театральное искусство, это и академическое искусство во всех его проявлениях, да, и изобразительное искусство", - рассказал заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.
По словам замминистра, организаторы стремились придать культурной программе международный характер, пригласив зарубежных артистов, в том числе исполнителей международного уровня и победителей различных конкурсов и фестивалей, чтобы создать пространство, объединяющее культурное многообразие разных стран.
Першин также обратил внимание на широкую географию фестиваля: в Екатеринбург прибыли представители 191 страны.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его участниками станут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.