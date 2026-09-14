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Статистика браков и разводов в Грузии, январь-июнь 2026 года
Статистика браков и разводов в Грузии, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", всего за период с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 10 006 браков и... 14.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-14T15:18+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", всего за период с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 10 006 браков и зафиксировано 6 095 разводов.Средний возраст жениха на момент вступления в первый брак составил 32,4 года, а невесты – 30,1 года.Столица Грузии лидирует как по числу браков – 2 993, так и по числу разводов – 2 130.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, сакстат, инфографика, брак, инфографика
грузия, общество, новости, сакстат, инфографика, брак, инфографика
Статистика браков и разводов в Грузии, январь-июнь 2026 года
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", всего за период с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 10 006 браков и зафиксировано 6 095 разводов.
Средний возраст жениха на момент вступления в первый брак составил 32,4 года, а невесты – 30,1 года.
Столица Грузии лидирует как по числу браков – 2 993, так и по числу разводов – 2 130.