https://sputnik-georgia.ru/20260914/statistika-brakov-i-razvodov-v-gruzii-yanvar-iyun-2026-goda-300552567.html

Статистика браков и разводов в Грузии, январь-июнь 2026 года

Статистика браков и разводов в Грузии, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", всего за период с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 10 006 браков и... 14.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-14T15:18+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", всего за период с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 10 006 браков и зафиксировано 6 095 разводов.Средний возраст жениха на момент вступления в первый брак составил 32,4 года, а невесты – 30,1 года.Столица Грузии лидирует как по числу браков – 2 993, так и по числу разводов – 2 130.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, общество, новости, сакстат, инфографика, брак, инфографика